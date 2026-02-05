تحذير ألماني من حجم الإنفاق العسكري الروسي الكبير

قال جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) إن روسيا تنفق على جيشها مبالغ تفوق بكثير المعلن عنه، محذرا من تهديد موسكو للحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح الجهاز أمس الأربعاء أن تحليله لبيانات الميزانية الروسية أظهر أن الإنفاق العسكري الروسي في عامي 2022 و2023 كان أعلى بنحو 66% من الرقم المعلن رسميا، معتبرا هذه الأرقام "تجسيدا ملموسا للتهديد المتزايد الذي تشكله روسيا على أوروبا".

كما أشار إلى أن تعريف روسيا للإنفاق الدفاعي يختلف عن تعريف الناتو، إذ تستثني موسكو نفقات مثل مدفوعات الرعاية الاجتماعية للعسكريين والإنشاءات العسكرية ومشاريع تكنولوجيا المعلومات.

وذكر أنه إذا تم أخذ هذه المبالغ وغيرها من المبالغ "المخفية" في الحسبان، فإن إجمالي الإنفاق العسكري الروسي في عام 2024 يبلغ 202 مليار يورو بدلا من 140 مليار يورو المعلنة رسميا.

كما يقفز إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الـ3 الأولى من عام 2025 إلى 163 مليار يورو، مقارنة بالرقم الرسمي وهو 118 مليار يورو، حسب "بي إن دي".

وأفاد جهاز الاستخبارات الألماني بأن الإنفاق العسكري في عام 2025 مجتمعا يمثل نحو 10% من الناتج الاقتصادي الروسي ونصف ميزانيته الإجمالية.

وقال إن "هذه الأموال لا تُستخدم في الحرب على أوكرانيا فحسب، بل أيضا في تعزيز القدرات العسكرية وتوسيعها، لا سيما على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صرح رئيس جهاز الاستخبارات الألماني، مارتن ييغر، أمام البوندستاغ بأن روسيا عازمة على توسيع نفوذها غربا في أوروبا.

وحذر ييغر قائلا "لتحقيق هذا الهدف، لن تتوانى روسيا عن المواجهة العسكرية المباشرة مع حلف الناتو إذا لزم الأمر".

من جانبه، اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس روسيا بتنفيذ هجمات إلكترونية وعمليات تجسس وتخريب استهدفت ألمانيا ودولا أوروبية أخرى.

إعلان

وقال ميرتس إنه يشتبه في وقوف موسكو وراء تحليق طائرات مسيرة غامضة في الأشهر الأخيرة فوق مطارات أوروبية وتسببها في فوضى عارمة.