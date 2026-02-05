إيران تعيّن شمخاني أمينا لمجلس الدفاع

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان أصدر قرارا بتعيين الأدميرال علي شمخاني أمينا لمجلس الدفاع.

وذكرت وكالة فارس أن المجلس يُعنى بـ"تعزيز الاستعدادات الدفاعية ومواجهة التهديدات المستجدة ورفع مستوى التنسيق في صُنع القرارات الدفاعية".

وإلى جانب هذا المنصب، فإن شمخاني مستشار سياسي للمرشد الإيراني علي خامنئي، كما شغل سابقا منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي لعشر سنوات ومنصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وذكر موقع نورنيوز الإيراني أن هذا التعيين جاء "ضمن القرارات الهيكلية والإدارية الجديدة في المجال الدفاعي للبلاد".

وأوضح الموقع أن مهمة أمين مجلس الدفاع تتضمن إنشاء وإدارة أمانة المجلس ومتابعة برامجه التخصصية، بما يشمل "تعزيز الجاهزية الدفاعية الشاملة، ووضع آليات مواجهة التهديدات المستجدة، وتحقيق التكامل بين أركان القوة في الجمهورية الإسلامية بالمجال الدفاعي، وتنظيم أطر الدبلوماسية الدفاعية، وترتيب أنشطة الاتصالات الإستراتيجية والحرب المعرفية".

وأسست إيران مجلس الدفاع -الذي ترأسه بزشكيان- في أعقاب حرب الـ12 يوما التي شنتها إسرائيل على البلاد في يونيو/حزيران 2025، وعهدت إليه بـ"تعزيز التنسيق والانسجام والكفاءة في صُنع القرار الدفاعي ورفع مستوى الردع على المستويات العليا". وقد شارك شمخاني في المجلس منذ تأسيسه ممثلا للمرشد الإيراني.

ويعد شمخاني -وهو إيراني عربي من مواليد الأهواز- من القادة البارزين في القوات المسلحة الإيرانية، إذ شغل مناصب عدة، بينها قيادة الحرس الثوري في محافظة خوزستان، ونائب القائد العام للحرس الثوري، وقيادة القوة البرية للحرس، ونائب شؤون الاستخبارات والعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقيادة القوات البحرية في الجيش والحرس الثوري، ووزيرا للدفاع، وأمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة إلى كونه مستشارا سياسيا للمرشد.