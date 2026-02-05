اتهام شقيق رئيس الشاباك بـ"مساعدة العدو في زمن الحرب"

قدّم الادعاء العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شقيق رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، تشمل "مساعدة العدو في زمن الحرب"، على خلفية الاشتباه بتهريب سجائر إلى قطاع غزة المحاصر.

وبتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك دافيد زيني، متهم إلى جانب آخرين بـ"مساعدة العدو في زمن الحرب، والتصرف بممتلكات لأغراض إرهابية والحصول على أموال بالاحتيال في ظروف مشددة، وتلقي رشاوى"، بحسب ما أفادت وزارة العدل الإسرائيلية.

وبتسلئيل زيني عنصر في قوة أوريا التي تستخدم جرافات ضخمة لتدمير منازل الفلسطينيين بغزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

وأضحت وزارة العدل، في بيان، أن "من بين البضائع الرئيسية المحظورة التي جرى تهريبها إلى القطاع كانت التبغ والسجائر، وقد أدخلت مئات ملايين الشيكلات إلى خزائن حركة حماس منذ بداية الحرب"، وفق تلك المزاعم.

وأضافت أن التهريب تم "عن طريق تضليل الجنود عند المعابر إلى القطاع، وإيهامهم بأن المتهمين يدخلون في إطار خدمتهم العسكرية ولأغراض أمنية".

ويُشتبه بأن زيني -وهو جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي– قام بتهريب نحو 14 صندوق سجائر إلى غزة موزعة على 3 مرات، مقابل حصوله على 365 ألف شيكل (حوالي 117,433 دولارا).

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم توجيه لوائح اتهام ضد كل من أبييل بن ديفيد (31 عاما) ودوف هالبرين (38 عاما).

وأردفت أنه تم الأربعاء توجيه لوائح اتهام ضد 12 شخصا آخرين متورطين في القضية تنص على أن البضائع المهربة شملت علب سجائر، وآيفون وبطاريات وكابلات اتصالات وقطع غيار سيارات، وغيرها من سلع بملايين الشيكلات.

والأربعاء، وصفَت وزارة العدل عملية التهريب التي تندرج ضمن شبكة تهريب أوسع، بأنها "قضية خطيرة لتهريب منظم ومنهجي ومتقن لمختلف البضائع إلى قطاع غزة بهدف تحقيق أرباح"، مشيرة إلى أن عمليات التهريب بدأت في صيف عام 2025، حين كانت الحرب لا تزال مستعرة في غزة.

ولم يعلّق رئيس الشاباك، الذي تولى منصبه في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على الاتهامات التي طالت شقيقه.

وبدعم أمريكي خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق الناري، الساري منذ 10 أكتوبر 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.