أمير قطر والمستشار الألماني يبحثان بالدوحة التطورات الدولية والإقليمية

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ناقشت قضايا إقليمية ودولية.

وجرى خلال الجلسة -التي عقدت بالديوان الأميري في الدوحة- بحث أوجه دعم وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى مجالات الشراكة، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتعاون العسكري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

وثمن أمير قطر نتائج التعاون الإستراتيجي المثمر بين بلاده وألمانيا.

وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "نثمّن في قطر نتائج تعاوننا الإستراتيجي المثمر مع الأصدقاء في ألمانيا، ونتطلع لتعزيزه المستمر ورفده بمجالات جديدة واعدة، وهذا بعض ما شملته مباحثاتي الموسعة اليوم مع المستشار فريدريش ميرتس، وأرحب به في الدوحة".

من جانبه، أكد ميرتس حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

بدوره، أوضح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه بحث مع المستشار الألماني علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر التطورات في المنطقة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الخارجية القطرية أن المسؤولين ترأسا اجتماع المائدة المستديرة القطرية الألمانية للأعمال.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن المائدة المستديرة القطرية الألمانية للأعمال شكّلت فرصة لتعزيز التعاون الاستثماري والشراكات التجارية بين البلدين مع التأكيد على توسيع الشراكة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية بما يحقق المنافع المشتركة وتطلعات البلدين.