أمنستي تكشف عن أزمة صحية مهملة يعاني منها المسنون في غزة

قالت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى أبحاث مشتركة مع منظمة "هيلب إيدج إنترناشيونال"، إن كبار السن في قطاع غزة يواجهون أزمة صحية بدنية ونفسية "مهملة".

وأشارتا إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على المساعدات والأدوية الأساسية، والحظر المفروض مؤخرا على مؤسسات إنسانية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رايتس ووتش تتهم واشنطن وتل أبيب بقتل مئات المدنيين باليمن

رايتس ووتش تتهم واشنطن وتل أبيب بقتل مئات المدنيين باليمن list 2 of 2 اعتقال نائب تونسي وجه انتقادات للرئيس سعيد end of list

وذكرت المنظمتان أن كبار السن أفادوا -في مسح صحي- بأن شُحّ الطعام أجبرهم على تفويت وجبات كاملة، أحيانا لإتاحة المتوفر لأفراد الأسرة، بينما اضطر آخرون إلى تقليل جرعات أدوية لأمراض خطيرة بسبب عدم توفرها.

وحسب الشهادات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، تحدّث كبار سن مهجّرون عن أضرار جسيمة لحقت بهم نتيجة الحرمان من الغذاء المغذي والمأوى الملائم والرعاية الصحية، في ظل حصار متواصل وعمليات تهجير قسري متكررة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إن كبار السن في غزة يعانون "انهيارا غير مسبوق" في صحتهم كنتيجة مباشرة لـ"تعمد إسرائيل إخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي".

وأضافت أن القيود الإسرائيلية "القاسية واللاإنسانية" على دخول المساعدات قوّضت قدرة كبار السن على الحصول على الرعاية والأدوية والأطعمة المغذية والمأوى.

وأظهر مسح "هيلب إيدج إنترناشيونال"، الذي شمل 416 من كبار السن، أن 76% يعيشون في خيام غالبا مكتظة، وأن 84% قالوا إن ظروفهم المعيشية تضر بصحتهم وتنتهك خصوصيتهم، بينما أفاد 79% بتعرضهم للتهجير القسري أكثر من 3 مرات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر 68% أنهم قلّلوا جرعات الأدوية أو أوقفوها بسبب نفادها، ولم يتناول 11% أي وجبة خلال 24 ساعة سابقة، في حين قلّل 48% حصصهم الغذائية لإتاحة الطعام للآخرين.

إعلان

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى رفع الحصار "فورا ودون قيد أو شرط" والسماح بدخول الأدوية ومواد الإيواء وغيرها من الإمدادات الأساسية، مؤكدة أن حقوق واحتياجات كبار السن في غزة "لا يجوز إهمالها".