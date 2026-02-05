أسطول الصمود العالمي يعلن موعد رحلته المقبلة إلى غزة

أعلنت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، اليوم الخميس، موعد رحلتها المقبلة نحو القطاع، كما كشفت عن الموانئ التي ستبحر منها سفن الأسطول.

وقالت اللجنة -خلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا- إن سفن الأسطول ستبحر يوم 9 مارس/آذار المقبل من مدينة برشلونة الإسبانية وموانئ أخرى في البحر المتوسط باتجاه غزة.

كما كشفت اللجنة عن تنظيم قافلتين بريتين من شمال أفريقيا وآسيا باتجاه قطاع غزة في مارس/آذار أيضا، موضحة أن القافلة ستحمل مساعدات طبية وغذائية.

وفي ما يتعلق بالأسطول، قال المنظمون إنهم يخططون لأن يضم الأسطول المقبل أكثر من 100 قارب على متنها آلاف الناشطين.

وأضافوا أنه من المقرر أن يشارك أكثر من ألف طبيب وخبراء في البيئة والصحة ومحققون بجرائم الحرب في المهمة المقبلة لكسر الحصار على غزة.

ودعت اللجنة المنظمة "الناس من كل الدول ومن كافة الاختصاصات من أطباء ومهندسين إلى الانضمام إلى القافلة البرية التي ستنطلق بالتزامن مع الأسطول البحري لمساعدة أهالي قطاع غزة".

وفيما يتعلّق بالتهديدات التي قد تتعرض لها سفن الأسطول من قِبل إسرائيل، قال المنظمون إنها "لا تقارن بتلك التي يتحملها أطفال غزة وما يعاني منه الفلسطينيون منذ 8 عقود بسبب نظام الفصل العنصري"، مطالبين المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للهجوم على الأسطول.

وأكدوا أنه لا يمكن تصور معاناة أهالي قطاع غزة، خاصة آلاف المرضى والجرحى الذين ينتظرون للسفر لتلقي العلاج، بينما يتعرض العائدون للقطاع إلى عمليات تفتيش من قِبل سلطات الاحتلال.

ودعت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للإبادة ودعم الفلسطينيين في الحصول على حريتهم، مشيرين إلى أن فلسطين أصبحت رمزا للصمود في وجه القمع ومصدر إلهام للعمل من أجل الحرية والعدالة.

إعلان

كما قال المنظمون إنه "آن الأوان للإنسانية أن تكافح الإبادة والخطط الاستعمارية"، خاصة إسرائيل التي تجوّع الأطفال في غزة عمدا حتى الموت رغم ادعائها أنها الأكثر ديمقراطية في الشرق الأوسط.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هاجمت سفن البحرية الإسرائيلية عشرات القوارب التابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واستولت عليها واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.