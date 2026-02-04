وزير الإعلام اللبناني: خروقات إسرائيل تعرقل خطة الحكومة لحصر السلاح

أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص -في مقابلة مع الجزيرة مباشر- أن الخروقات الإسرائيلية تحول دون استكمال خطة الحكومة لبسط سيطرة الدولة وحصر السلاح، وقال إن الحكومة حريصة بشدة على الاستقرار وعدم التورط في حرب جديدة.

وأضاف أن بسط سلطة الدولة اللبنانية وتثبيت الاستقرار يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها واستعادة الأسرى اللبنانيين، إضافة إلى إعادة الإعمار.

وفي موضوع سلاح حزب الله، أكد الوزير اللبناني أن الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري الذي ينص على بسط القانون وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أنه "لا شيء تغير في الخطة الحكومية، وإن كانت محفوفة بالمخاطر والتحديات".

وقال مرقص إن بلاده تريد حشد الجهود الدبلوماسية والدعم الدولي في سبيل تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا في السياق نفسه أن "الحرب لم تعد هي الخيار"، بل إن الخيار هو استكمال بسط سلطة الدولة واحتكار السلاح وانتشار الجيش وإزالة التهديدات الإسرائيلية، والنهوض بالقرى المدمرة وإعادة الإعمار.

وشدد على أن "الحرب ليست ضمن خيارات الحكومة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية"، وأن الرئيس جوزيف عون ذكر ذلك في أكثر من مناسبة.

وعن جهود الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، أوضح وزير الإعلام اللبناني أن هناك مراحل ضمن الخطة الحكومية، وقد تم التوصل إلى حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، أي أن الجيش اللبناني يحكم السيطرة مبدئيا، واحتواء السلاح شمال نهر الليطاني، ويعني الاحتواء بالمفهوم العسكري عدم إمكانية نقل أو تحريك العتاد العسكري أو استعماله.

وكشف مرقص أنهم ينتظرون عودة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من الولايات المتحدة لكي يعرض على الحكومة خطة الجيش للمرحلة القادمة بشأن شمال نهر الليطاني، وقال إنه في ضوء ذلك ستتخذ الحكومة القرارات اللازمة بهذا الخصوص. وكشف عن أن الخيارات ستتخذ على ضوء قدرات الجيش وما ترمي إليه الخطة على المدى البعيد.

وشدد وزير الإعلام اللبناني على مسألة الاستقرار في رده على سؤال بشأن التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بأن الحزب سيَعُد نفسه مستهدَفا في حال اندلاع حرب على إيران، وقال الوزير إن "الاستقرار من شأنه أن يعيد بناء الدولة ويجلب الاستثمارات ويضخ الأموال مجددا إلى لبنان".

العلاقات مع سوريا

ومن جهة أخرى، تطرق وزير الإعلام اللبناني إلى موضوع العلاقات بين بلاده وسوريا. وكشف عن أن أخبارا طيبة ستسمع قريبا جدا في مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

وقال "نريد أن نعيد العلاقات إلى طبيعتها، علاقات سوية وسيادية وتجعل المصلحة اللبنانية تتقدم على سواها". وأضاف أنه من أجل بلوغ هذه الأهداف تنبغي معالجة ملفات شائكة تتعلق بضبط الحدود والمخفيين قسرا بالنسبة للبنان والتعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية.