بريطانيا.. وثائق إبستين تُجبر أندرو على مغادرة قلعة وندسور الملكية

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بمغادرة الأمير البريطاني السابق أندرو منزله الفاخر في قلعة وندسور الملكية إلى منزل ملكي آخر بشرقي بريطانيا، بعد التدقيق مجددا في صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

ويتعرض الأمير السابق، المعروف الآن باسم أندرو ماونتباتن وندسور، لضغوط لتقديم توضيحات بشأن ظهور اسمه في أحدث حزمة وثائق متعلقة بإبستين.

ووفقا لـ"بي بي سي" غادر أندرو (65 عاما) منزله "رويال لودج" أول أمس الاثنين، لكن قصر باكنغهام يمتنع حتى الآن عن تأكيد الخبر أو نفيه.

وكان الأمير السابق يقيم في العقار القريب من قلعة وندسور مع زوجته السابقة سارة فيرغسون على مدى العقدين الماضيين، بحسب "بي بي سي" التي ذكرت أن أندرو انتقل حاليا للإقامة في منزل مؤقت في نورفولك.

وأوردت صحيفة "ذا صن" أنه سينتقل في نهاية المطاف إلى مارش فارم التي ستكون مقر إقامته الدائم هناك، وتخضع حاليا للتجديد.

وازدادت الضغوط على الأمير السابق، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، منذ ظهور اسمه في مجموعة جديدة من وثائق ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة.

وتتضمن الوثائق الجديدة صورا للأمير راكعا فوق امرأة ملقاة على الأرض، ورسائل بريد إلكتروني يدعو فيها إبستين إلى قصر باكنغهام للتحدث معه "على انفراد".

ودفعت هذه المعلومات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى المطالبة بأن يدلي الأمير السابق بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي بشأن ما يعرفه عن جرائم إبستين.

وادعت ضحية أخرى لإبستين -عبر محاميها- أن الممول الأمريكي أرسلها إلى بريطانيا عام 2010 بغرض إقامة "علاقة غير أخلاقية" مع الأمير أندرو في رويال لودج، لكنَّ أندرو يكرر أنه لم يرتكب أي مخالفة.

إعلان

وعام 2022، أبرم أندرو تسوية دفع بموجيها ملايين الجنيهات لضحية أخرى هي فيرجينيا جويفري، دون أن يعترف بأي ذنب. وانتحرت جويفري العام الماضي.

وتخلَّى أندرو عن ألقابه وواجباته الملكية في عام 2019 بسبب صلاته المزعومة بإبستين الذي انتحر في السجن في ذلك العام أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصرين.