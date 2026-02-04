هل تنجح المفاوضات؟ واشنطن لم تعلن خطوطها الحُمر وطهران تعلن لاءاتها الثلاث

قال مراسل الجزيرة في واشنطن أنس صبار إن الإدارة الأمريكية تركز علنا في مفاوضاتها مع إيران على البرنامج النووي الإيراني، لكنها تُبقي نطاق مطالبها قابلا للتوسع تحت ضغط إسرائيلي يشمل الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لطهران.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحرص على إبقاء جميع الخيارات مفتوحة بين الحل الدبلوماسي والسيناريو العسكري، مع حشد بحري أمريكي واسع في محيط إيران، مشيرا إلى أن الغموض الأمريكي يبدو مقصودا لزيادة أوراق الضغط خلال التفاوض.

وأضاف صبار أن واشنطن لم تحدد بعدُ خطوطها الحُمر، وهو ما يفتح الباب أمام تصعيد محتمل في حال فشل المحادثات المرتقبة، وسط تساؤلات داخل الإعلام الأمريكي بشأن الجاهزية العسكرية لما بعد الدبلوماسية.

في المقابل، أكد مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش أن إيران تتمسك بحصر أي مفاوضات في الملف النووي فقط، وترفض إدراج برنامجها الصاروخي أو علاقاتها الإقليمية، وأنها تَعُد ذلك استهدافا مباشرا لقدراتها السيادية وأدوات الردع الإستراتيجي.

وأشار إلى أن طهران تنظر إلى المطالب المتعلقة بالصواريخ الباليستية بأنها محاولة لتجريدها من القدرة على الرد في حال تعرُّضها لهجوم إسرائيلي مستقبلي، وترى أن هذه المنظومة تشكّل خط الدفاع الأساسي عن أمنها القومي.

كما لفت إلى أن الجدل لا يزال قائما بشأن مكان انعقاد المفاوضات، مع ترجيح كفة العاصمة العمانية مسقط بوصفها قناة موثوقة تاريخيا لدى إيران، رغم طرح مدن أخرى مثل أنقرة وإسطنبول.

وكانت الجزيرة قد نقلت عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة وافقت على نقل موقع المفاوضات من تركيا إلى سلطنة عمان، ويتفق ذلك مع تأكيد سابق لمصدر دبلوماسي إيراني أن مسقط هي الأقرب لضيافة الجولة المقبلة.

وأكد ترامب أن المفاوضات مع إيران مستمرة، وأن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه رفض الإفصاح عن مكان انعقاد اللقاءات.

إعلان

وفي إسرائيل، التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيد ويتكوف أن نتنياهو سلَّمه شروط تل أبيب للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع طهران، تتضمن تصفير تخصيب اليورانيوم، وإخراج المخزون المخصَّب من البلاد، إضافة إلى وقف البرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم حلفائها في المنطقة.