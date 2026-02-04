مروحيات ومسيَّرات باكستانية لاستعادة بلدة من مسلحي بلوشستان

قالت ‌الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن استخدمت طائرات مروحية وأخرى مسيَّرة لاستعادة السيطرة على بلدة بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد من المتمردين الانفصاليين بعد معركة استمرت 3 أيام، قُتل خلالها 58 من المدنيين وأفراد الأمن إلى جانب نحو 200 مسلح.

وأدَّت موجة الهجمات المنسَّقة التي شنها "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالي يوم السبت الماضي إلى شل ‍حركة أكبر إقليم في باكستان تقريبا، في حين تبادلت قوات الأمن إطلاق النار مع المسلحين في أكثر من 10 أماكن، مما أسفر عن مقتل 197 مسلحا.

واقتحم ‍مقاتلو "جيش تحرير بلوشستان" -أقوى جماعة متمردة في المنطقة- المدارس والبنوك والأسواق والمنشآت الأمنية في أنحاء بلوشستان في واحدة من أكبر عملياتهم على الإطلاق، مما أسفر عن مقتل 22 من أفراد الأمن و36 مدنيا.

وفي بلدة نوشكي الصحراوية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة، سيطر المتمردون على مركز الشرطة ومنشآت أمنية أخرى، مما أدى إلى مواجهة استمرت ‌3 أيام.

وقالت الشرطة إن سبعة من أفرادها قُتلوا في القتال قبل أن يستعيدوا السيطرة على البلدة في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، في حين تستمر العمليات ضد "جيش ‌تحرير بلوشستان" في أماكن أخرى من الإقليم.

وقال أحد مسؤولي الأمن "جرى إرسال المزيد من القوات ‌إلى نوشكي، واستُخدمت مروحيات ومسيَّرات ضد المسلحين".

وقال جيش تحرير بلوشستان، الذي يحث سكان الإقليم على دعمه، أمس الثلاثاء، إنه قتل 280 جنديا خلال العملية التي أطلق عليها اسم "هيروف" (العاصفة السوداء)، لكنه لم يقدّم أي دليل على ذلك.

يُذكر أن بلوشستان أكبر أقاليم باكستان وأفقرها، لكنه غني بالمعادن، ويقع على الحدود مع إيران وأفغانستان، وهو موطن لاستثمارات الصين ‌في ميناء غوادر وغيره من المشروعات.