ليبرمان: لم تكن إسرائيل يوما منبوذة بهذا القدر

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إن "إسرائيل لم تكن يوما منبوذة بهذا القدر، لا في العالم ولا في الولايات المتحدة".

وجاء حديث ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الذي سبق أن شغل منصب وزير المالية أيضا، خلال مؤتمر بجامعة رايخمان الإسرائيلية، وفق صحيفة معاريف.

وبدأ ليبرمان حديثه بالإشارة إلى الوضع السياسي والأمني والدولي لإسرائيل، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.

وقال في هذا الصدد "تقودنا المؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية إلى كارثة.. نحن نسير نحو كارثة سياسية لا تقل خطورة عن الكارثة الأمنية التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، وتابع "لم نكن يوما منبوذين بهذا القدر، لا في العالم ولا في الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "للمرة الأولى منذ عام 1967 أصبح وضعنا أسوأ، وفقدنا استقلالنا السياسي، وأصبح نتنياهو رهينة للسياسة الأمريكية"، وقال إن نتنياهو أصبح "كلب بودل" في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فنحن لسنا مستقلين في أي شيء.

​​​​​​​وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في كلمة بالكنيست (البرلمان) خلال افتتاح دورته الشتوية، "أثق بإدارة ترمب أكثر بكثير من ثقتي بحكومة نتنياهو المكونة من المتطرفين والمستهترين".

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بغزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.