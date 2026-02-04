كيف تسير التحقيقات الليبية في مقتل سيف القذافي حتى الآن؟

أعلن مكتب النائب العام الليبي فتح تحقيق رسمي فور تلقيه بلاغًا بشأن مقتل سيف الإسلام داخل مقر إقامته بمدينة الزنتان.

وتضمّنت الخطوات المتخذة حتى الآن ما يلي:

معاينة وجمع أدلة

انتقل فريق التحقيق المختص إلى مسرح الجريمة.

تأكيد إصابته بأعيرة نارية مباشرة أدت إلى مقتله على الفور.

إجراء معاينة ميدانية دقيقة، وضبط الأشياء المرتبطة بالواقعة.

جمع الأدلة المادية ورفع البصمات.

سماع الشهود وكل من يمكن أن يقدم إيضاحات حول ظروف الحادث.

وأوضح بيان النائب العام استعانة المحققين بخبراء من تخصصات متعددة تشمل الطب الشرعي وفحص الأسلحة ومناظرة الجثمان داخل مكان الحادث بحضور الفريق الفني.

دائرة المشتبه فيهم

باشر الفريق المكلف التحقيق في:

تحديد دائرة المشتبه فيهم.

إمضاء الإجراءات التي تلزم لإقامة الدعوى العمومية ضدهم.

لا تزال التحقيقات مستمرة، دون إعلان أي أسماء حتى الآن.

تشير المعطيات الأولية إلى أن عملية الاغتيال نُفذت بواسطة أربعة مسلحين مجهولين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام بعد تعطيل كاميرات المراقبة، ودارت مواجهة مباشرة انتهت بمقتله.

نفي جهات عسكرية

نفى اللواء 444 قتال علاقته بالحادث، مؤكدا عدم وجود قوات تابعة له في الزنتان أو تلقيه أي تعليمات تخص ملاحقة سيف الإسلام.

حادثة الاغتيال

وقعت الحادثة أمس الثلاثاء 3 فبراير/شباط 2026 داخل مقر إقامة سيف الإسلام في منطقة الحمادة قرب الزنتان.

وأكّد مقربون من عائلة القذافي ومحاميه مقتله، وسط حالة من الغموض.

طريقة تنفيذ العملية

اقتحم أربعة مسلحين المكان.

عُطلت كاميرات المراقبة قبل تنفيذ الهجوم.

وقع اشتباك مباشر بين سيف الإسلام والمهاجمين.

قُتل سيف في حديقة منزله.

تعليقات محاميه وفريقه:

محاميه الفرنسي أكد أن العملية نفذتها "فرقة كوماندوز من 4 أشخاص".

الفريق السياسي لسيف الإسلام وصف العملية بأنها "غادرة وجبانة".

عضو لجنة الحوار عن سيف الإسلام القذافي: لن تجرى إجراءات الدفن إلا بعد استكمال التحقيقات.

العائلة طالبت بتحقيق شفاف، مؤكدة أنها تلقت الخبر وهي في حالة صدمة.

التداعيات المحتملة

الحدث يُعدّ تطورا سياسيا كبيرا في ليبيا، نظرا إلى رمزية سيف الإسلام ودوره المتوقع في أي تسوية سياسية مستقبلية، مما قد ينعكس على المعادلات الداخلية والحسابات بين القوى المتنازعة.