كتاب يكشف الكواليس السرية لصعود ليون الرابع إلى عرش البابوية

في اختراق استثنائي لجدار السرية الذي يحيط بأكثر المؤسسات انغلاقا في العالم، كشف كتاب استقصائي جديد بعنوان "المجمع الانتخابي الأخير" عن تفاصيل مذهلة ومحاضر غير رسمية لعملية انتخاب البابا ليون الرابع في مايو/أيار 2025، وفقا لما جاء في تقرير بصحيفة لوفيغارو الفرنسية.

ويشير الكاتب جان ماري غوينو، المختص بشؤون الفاتيكان، في عرضه للكتاب بصحيفة لوفيغارو، أن الكتاب الذي أعدَّه الصحفيان المخضرمان جيرار أوكونيل وإليزابيث بيكي يزيح الستار عن "الأخطاء البشرية" والمناورات السياسية التي سبقت الدخان الأبيض، في رواية تبدو أقرب لأفلام التشويق منها لطقوس دينية، حسب وصف الكاتب.

والكاتبان -وفقا لغوينو- هما الأيرلندي أوكونيل الذي يكتب لـ"أمريكا ماغازين" المجلة اليسوعية الأمريكية، وزوجته الأرجنتينية بيكي وهي مراسلة لصحيفة لا ناثيون اليومية التي تصدر في الأرجنتين، وكلاهما كانا صديقين حميمين للبابا الراحل فرانسيس.

ويوضح غوينو أن الكتاب وعنوانه "الكونكلاف الأخير" يكشف بشكل دقيق تفاصيل التحضيرات والمرحلة التنفيذية ونتائج هذه الانتخابات في مقر القديس بطرس، وأنه سيصدر يوم 5 فبراير/شباط الجاري عن دار النشر "آربا".

والمحيّر في هذه القضية -وفقا للكاتب- هو نشر التفاصيل التي يتفق الكرادلة تحت القسم على أنهم لن يكشفوها أبدا. ومع ذلك، يقول غوينو، فإن كل انتخاب للبابا يشهد عاجلا أم آجلا ظهور نتائج التصويت نتيجة لتسريبات رغم أن الدستور الرسولي (Universi Dominici gregis) لعام 1996، الذي ينظم وفاة البابا وانتخابه، صارم للغاية بشأن خرق السرية.

وتنص إحدى مواد هذا الدستور على الحرمان الكنسي التلقائي، أي الفوري ودون محاكمة، لمجرد ارتكاب الفعل لأي كاردينال ينتهك هذه القاعدة.

ورغم ذلك فإن الكتاب يكشف من بين تفاصيل أخرى أن الجلسة الأولى كادت تؤجَّل لسبب تقني غير مسبوق، فقد رصدت أجهزة التشويش الإلكترونية إشارة هاتف محمول نشطة داخل كنيسة السيستين بعد إغلاق الأبواب.

وبحسب ما ورد في الكتاب، فإن الأمر كان يتعلق بـ"كاردينال عجوز شارف على الثمانين، نسي إطفاء هاتفه الخلوي!".

لم تكن هذه الهفوة هي الوحيدة بل كاد التصويت الحاسم يبطل بسبب "بطاقة زائدة"، إذ يروي المؤلفان لحظة حبس الأنفاس قائلَين "كما حدث في مجمع 2013، قام كاردينال مُسن بوضع ورقتين ملتصقتين في صندوق الاقتراع بطريق الخطأ. ليوجد في الصندوق 134 ورقة تصويت بدلا من 133 مما أدى إلى إبطال الجولة، واستدعى جولة خامسة فورية"، وهي الجولة التي حسمت انتخاب البابا ليون الرابع بـ108 أصوات.

مفاجأة المحافظين

من أبرز مفاجآت الكتاب هي الصعود غير المتوقع للكاردينال الفرنسي جان مارك أفيلين، رئيس أساقفة مارسيليا، الذي احتل المركز الثالث في سابقة تاريخية لفرنسا منذ قرون.

ويشير الكاتب غوينو إلى أن أفيلين حظي بدعم "ورثة البابا فرانسيس" الذين أرادوا قطع الطريق على المرشحين التقليديين.

أما الجولة الأولى فقد شهدت تفوقا مباغتا للجناح المحافظ، إذ حل الكاردينال المجري بيتر إردو أولا. ويؤكد الكتاب أن "المحافظين كانوا هذه المرة منظمين بشكل أفضل بكثير مما كانوا عليه في 2013″، وهو ما أربك حسابات "كتلة بيرغوليو" (الموالية لفرانسيس) ودفعها إلى الالتفاف لاحقا حول روبرت بريفوست (البابا الحالي) مرشحا توافقيا.

ورغم أن بعضهم حاول تصوير البابا الجديد وارثا كربونيا لسياسات البابا فرانسيس، فإن التحقيق يثبت عكس ذلك، فقد كشف الكتاب عن شكوك عميقة ساورت الكرادلة الأمريكيين أنفسهم بشأن إمكانية انتخاب مواطنهم بريفوست بسبب جنسيته.

لكنَّ المؤلفين يشددان على أن الإجماع حوله "تشكَّل بفضل قوة إشعاعه الشخصي الذي تجاوز التيارات كافة"، ولم يكن نتيجة صفقات سابقة.