عشرات القتلى في مواجهات بين الجيش الباكستاني ومسلحي بلوشستان

قُتل نحو 250 شخصا في هجمات شنّتها حركة انفصالية في إقليم بلوشستان الباكستاني في نهاية الأسبوع وفي اشتباكات أعقبتها مع القوات المسلحة، بحسب ما أفاد مسؤول أمني -لوكالة الصحافة الفرنسية- اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- إن 36 مدنيا على الأقل و22 من أعضاء القوات الأمنية قُتلوا في الهجمات التي تبنّاها "جيش تحرير بلوشستان"، الحركة الانفصالية الرئيسية، في الإقليم المتاخم لإيران.

وأضاف أن رد القوات المسلّحة الباكستانية أسفر عن مقتل "197 إرهابيا".

وأعلنت ‌الشرطة الباكستانية، في وقت سابق اليوم، أن قوات الأمن استخدمت مسيّرات وطائرات ‍مروحية لاستعادة السيطرة على بلدة في جنوب غرب البلاد من الانفصاليين بعد معركة استمرت 3 أيام، في حين ارتفع عدد القتلى من المدنيين ومسؤولي الأمن في أعمال العنف التي ⁠وقعت مطلع الأسبوع إلى 58 قتيلا.

وأدت موجة الهجمات المنسقة التي ​شنها مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية، يوم السبت، إلى شل ‍حركة أكبر إقليم في باكستان تقريبا، فيما تبادلت قوات الأمن إطلاق النار مع المتمردين في أكثر من 10 أماكن.

واقتحم ‍مسلحو "جيش تحرير ⁠بلوشستان" المدارس والبنوك والأسواق والمنشآت الأمنية في أنحاء بلوشستان في واحدة من أكبر عملياتهم على الإطلاق، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الأمن والمدنيين.

وفي بلدة نوشكي الصحراوية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف نسمة، سيطر المتمردون على مركز الشرطة ​ومنشآت أمنية أخرى، مما أدى إلى مواجهة استمرت ‌3 أيام.

وقالت الشرطة إن سبعة من أفرادها قُتلوا في القتال قبل أن يستعيدوا السيطرة على البلدة في وقت متأخر من يوم الاثنين، بينما تستمر العمليات ضد "جيش ‌تحرير بلوشستان" في أماكن أخرى من الإقليم.

وفي السنوات الأخيرة، كثّفت هذه المنظمة هجماتها على القوات الأمنية وضد باكستانيين في مناطق أخرى وفي شركات أجنبية.

إعلان

وأدانت الأمم المتحدة الثلاثاء الهجمات التي وقعت في نهاية الأسبوع، ووصفتها بأنها "شنيعة". كما قدّم متحدث باسم مجلس الأمن الدولي "التعازي لعائلات الضحايا وللحكومة والشعب الباكستانيين".

وشهد العام 2024 مقتل أكثر من 1600 شخص، نصفهم تقريبا من الجنود وعناصر الشرطة، وفقا لمركز إسلام آباد للبحوث والدراسات الأمنية.