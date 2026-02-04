عاجل | وكالة تسنيم الإيرانية: المفاوضات الإيرانية الأمريكية ستعقد يوم الجمعة في مسقط وستكون غير مباشرة

عاجلعاجل,
Published On 4/2/2026|
آخر تحديث: 16:57 (توقيت مكة)
وكالة تسنيم الإيرانية: المفاوضات الإيرانية الأمريكية ستعقد يوم الجمعة في مسقط وستكون غير مباشرة
وكالة تسنيم الإيرانية: المفاوضات ستكون فقط بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: المطالب المتغيرة للجانبين الأمريكي والإيراني جعلت التخطيط للاجتماع معقدا جدا
وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: ترمب ثابت على موقفه بأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي
وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: ترمب يتعمد الغموض لإبقاء أهدافه الاستراتيجية وتوجهاته العسكرية سرية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة