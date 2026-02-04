عاجل | وكالة تسنيم الإيرانية: المفاوضات الإيرانية الأمريكية ستعقد يوم الجمعة في مسقط وستكون غير مباشرة

وكالة تسنيم الإيرانية: المفاوضات الإيرانية الأمريكية ستعقد يوم الجمعة في مسقط وستكون غير مباشرة

وكالة تسنيم الإيرانية: المفاوضات ستكون فقط بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات

وول ستريت جورنال عن مسؤولين: المطالب المتغيرة للجانبين الأمريكي والإيراني جعلت التخطيط للاجتماع معقدا جدا

وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: ترمب ثابت على موقفه بأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي

وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: ترمب يتعمد الغموض لإبقاء أهدافه الاستراتيجية وتوجهاته العسكرية سرية

التفاصيل بعد قليل..