الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة في هجوم شمال غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "ضابطا أصيب بجروح خطيرة اليوم الأربعاء، عقب إطلاق مسلحين النار على قوة إسرائيلية قرب الخط الأصفر في شمال قطاع غزة".

وأضاف بيان لجيش الاحتلال أنه نفذ قصفا بالمدفعية وبمقاتلات حربية على مناطق في قطاع غزة، ردا على استهداف قواته في شمال القطاع. واعتبر أن استهداف قواته يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

في وقت سابق، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، بوقوع 9 شهداء وإصابة آخرين بنيران الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف شنّه جيش الاحتلال على غزة.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان جرّاء قصف مدفعية الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حييّ الزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين أحدهم طفل بقصف إسرائيلي فجر اليوم أيضا لخيام نازحين خارج مناطق انتشار الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس.

ومنذ سريان الاتفاق، استشهد 526 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال وأصيب 1447 آخرون ضمن خروقاته اليومية للاتفاق، بحسب معطيات رسمية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت نحو 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية.