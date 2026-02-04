عاجلعاجل,
عاجل | أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: خطط محادثات واشنطن وطهران في مسقط الجمعة عادت لمسارها بضغط من قادة عرب ومسلمين
Published On 4/2/2026|
آخر تحديث: 23:19 (توقيت مكة)
أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين:
- خطط محادثات واشنطن وطهران في مسقط الجمعة عادت لمسارها بضغط من قادة عرب ومسلمين.
- قادة عرب ومسلمون طلبوا منا الإبقاء على الاجتماع والاستماع لما سيقوله الإيرانيون.
- إدارة ترمب وافقت على عقد الاجتماع مع الإيرانيين احتراما لطلب حلفائها في المنطقة.
- 9 دول بالمنطقة نقلت رسائل إلى إدارة ترمب لطلب عدم إلغاء الاجتماع في مسقط.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة