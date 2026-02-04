سلفاكير يعين ميّتا بلجنة انتخابات جنوب السودان وذووه يطالبون بالتعويض

عين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت سياسيا متوفّى منذ سنوات في لجنة للتحضير للانتخابات في البلاد قبل أن تكتشف الرئاسة الخطأ وتعتذر، لكن عائلة الميت طالبت بالتعويض.

وأشار متحدث باسم مكتب سلفاكير إلى حدوث "خطأ غير مقصود مؤسف" من جانب الإدارة بعد إدراج اسم السياسي المعارض السابق ستيوارد سوروبيا بوديا في الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في مرسوم أصدره الرئيس.

وقال المكتب أمس الثلاثاء إنه "تلقى، بأسفٍ بالغ، معلومات تفيد بأن ستيوارد سوربو بوديا، أحد الموقعين على اتفاقية السلام، عُيّن ضمن اللجنة المرتبطة بالانتخابات، وذلك بموجب أمر جمهوري صادر بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني الماضي".

وأوضح السفير ديفيد أمور مجور السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية أن قرار التعيين جاء عقب مشاورات واسعة النطاق، قدّمت خلالها مختلف الجهات المعنية أسماء مرشحيها، بهدف ضمان عملية اختيار تمثيلية وشاملة.

وأشار إلى أنه تبيّن لاحقا أن إحدى الجهات لم تُجرِ التحقق اللازم من الاسم الذي قدّمته، مما أدى إلى هذا الخطأ الإداري المؤسف.

وأكد المكتب أنه يباشر حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أمر التعيين، وينتظر إعادة ترشيح اسم بديل من الجهة المعنية ليحل محل الفقيد.

وتقدم مكتب رئيس الجمهورية بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، كما شدد على أنه سيعمل، مستقبلا، على تطبيق إجراءات تحقق أكثر صرامة لضمان أن تستوفي جميع الترشيحات المقدّمة من أصحاب المصلحة أعلى معايير الدقة والمصداقية.

مطالبة بالتعويض

وفي ردّ على الواقعة طالبت عائلة بوديا الذي توفي قبل 5 سنوات بالحصول على تعويض، وقالت في بيان لها "في ثقافتنا، ليس من المقبول استدعاء أو إيقاظ روح شخص متوفّى دون معرفة أو موافقة أو مشاركة العائلة".

يذكر أنه لم يتم إجراء أي انتخابات في جنوب السودان، الذي عانى من حروب أهلية متكررة منذ انفصاله عن جمهورية السودان عام 2011.

وقد ألغيت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2025 قبل موعدها بوقت قصير، ومن المقرر إجراؤها الآن في ديسمبر/كانون الأول المقبل.