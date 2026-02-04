سقطرى تستقبل أولى الرحلات الدولية من جدة

دشّنت الخطوط الجوية اليمنية، الخط الدولي الجديد الرابط بين مطار سقطرى الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، في خطوة وصفتها بأنها نوعية لتعزيز الربط الجوي وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي والمصنّف ضمن قائمة التراث العالمي.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال وكيل محافظة سقطرى، رائد الجريبي أمس الثلاثاء، إن تدشين الخط يمثل إضافة مهمة تسهم في إعادة تنشيط السياحة، وتعزيز حضور الأرخبيل بوصفه وجهة سياحية عالمية، لما يتمتع به من مقومات طبيعية وتنوع بيئي فريد.

من جانبها، أكدت مديرة الخطوط الجوية اليمنية بسقطرى، أحلام الحامد، أن افتتاح الخط الدولي الرابط بين جدة وسقطرى يعد نقلة مهمة للأرخبيل، معبرة عن أملها في افتتاح خطوط دولية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الخطوط اليمنية قد أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني، عن إطلاق رحلات بين مطاري سقطرى (يقع في مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى) وجدة، ابتداء من الثالث من فبراير/شباط بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي العاشر من يناير الماضي، أفادت وزارة الخارجية اليمنية بإجلاء 609 سائحين أجانب علقوا في جزيرة سقطرى إلى مدينة جدة السعودية، عبر أربع رحلات جوية سيرتها الخطوط الجوية اليمنية.

وجاءت أزمة العالقين في أعقاب التحولات التي شهدها الملف اليمني، بعد إعلان السلطات الإماراتية سحب قواتها المتبقية من اليمن إثر طلب رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي لقي تأييدا سعوديا، حيث كانت الرحلات الدولية في سقطرى مقتصرة على وجهة أبوظبي التي يأتي عبرها السياح الأجانب إلى المحافظة اليمنية المكونة من أربع جزر تزخر بتنوع حيوي نادر.