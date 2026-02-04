سفن حربية أمريكية تقترب من سواحل هاييتي

أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون، الثلاثاء، عن وصول سفن حربية أمريكية إلى منطقة قبالة سواحل هاييتي، في ظل تشبث المجلس الرئاسي الذي يحكم البلاد بالسلطة، وتفاقم العنف بسبب عصابات المخدرات.

ودخلت السفن الحربية الأميركية خليج بورت أوبرانس، "لتعكس التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن هاييتي واستقرارها ومستقبلها المشرق"، وفقا لما نشرته السفارة الأمريكية في هاييتي على منصة إكس.

وأضاف بيان السفارة أن الأسطول أُرسل بتوجيه من وزير الحرب بيت هيغسيث في إطار عملية "الرمح الجنوبي" التي تستهدف تجار المخدرات في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادي، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 100 شخص بضربات جوية على قوارب يشتبه في نقلها المخدرات.

وتصاعد التوتر في هاييتي قبيل انتهاء ولاية المجلس الرئاسي الانتقالي المكون من تسعة أعضاء في 7 فبراير/شباط.

ورغم موافقة المجلس على التنحي، فإن بعض أعضائه يواصلون الانخراط في مشاريع حكم انتقالية، متجاهلين تحذيرات المسؤولين الأمريكيين بأن ولايتهم تنتهي السبت.

وأجبر عنف العصابات رئيس الوزراء السابق أرييل هنري على الاستقالة عام 2024، كما أن البلاد لم تشهد إجراء انتخابات منذ عام 2016، مما تسبب في انهيار سلطة الحكومة وتفاقم الأزمات الأمنية والصحية والاقتصادية.

وتعد هاييتي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، وتسيطر على مساحات شاسعة منها عصابات مسلحة متنافسة لا تتورع عن ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن قيود جديدة على التأشيرات تستهدف كبار المسؤولين الهاييتيين المتهمين بدعم العصابات.