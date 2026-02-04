خبير عسكري: إسرائيل تصعّد بغزة لفشلها في تحقيق أهداف الحرب

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يأتي في ظل غياب المراقبة والمحاسبة على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى دوافع سياسية وعسكرية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف لمدينتي غزة وخان يونس جنوبي القطاع.

كما أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لمبان ومنشآت داخل مناطق سيطرته شرقي حي التفاح في مدينة غزة.

ولفت العقيد الفلاحي إلى أن عدم وجود آلية فنية تتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتحديد الجهة التي تقوم بالخروقات يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في قصف الفلسطينيين بغزة.

وأوضح العقيد الفلاحي -في تحليله للمشهد العسكري بغزة- أن اليمين المتطرف في إسرائيل يضغط من أجل عدم الذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتقويض الاتفاق من أساسه.

أما من الناحية العسكرية، فإن إسرائيل ترى أنها لم تحقق أهداف الحرب، حيث لم يتم نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولم يتم تدمير الأنفاق، فضلا عن أن الكثير من قيادات المقاومة لا تزال في غزة، وهي مبررات تعتقد إسرائيل أنها تجعلها تستمر في قصف مناطق مختلفة من غزة.

وأضاف العقيد الفلاحي أن منظمات أممية تؤكد أن الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار تجاوز 1350، وأن عدد الضحايا بلغ أكثر من 524 شهيدا و1400 جريح، وذلك منذ وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم منذ وقف إطلاق النار بقصف متعمد وممنهج ومستمر لمناطق القطاع، وقال إن قصف خيام النازحين يتعلق بالأهداف الإستراتيجية للاحتلال، إذ يحاول زيادة الضغط على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم من القطاع، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي يشمل الكثير من مناطق قطاع غزة، بدءا من مناطق الشمال وصولا في منطقة خان يونس.