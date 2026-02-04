أثناء إنقاذ جرحى.. تشييع جثمان مسعف استشهد بقصف إسرائيلي

شيع العشرات من أهالي قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جثمان المسعف حسين السميري الذي استشهد أثناء إنقاذ جرحى أصيبوا إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس، جنوبي القطاع.

وجرت مراسم التشييع عبر موكب من سيارات الإسعاف بمشاركة زملاء السميري من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أظهرت صور اللحظات الأولى بعد إصابة السميري خلال محاولته إنقاذ مصابين جراء قصف اسرائيلي استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس.

ووثقت الصور عمليات نقل شهداء من موقع القصف، فيما كان أحد الأشخاص يصرخ: "هذا مسعف! هذا مسعف!".

وبعد ذلك سمعت أصوات تأوهات جرحى، فيما يطالب أحد الأشخاص بسرعة إحضار مياه.

ثم تظهر الصور رجلا يشير إلى المسعف حسين السميري وهو نائم على الأرض ويصرخ: "هذا المسعف الذي يسعف الناس، قصفه الاحتلال بينما كان يسعف الناس"، موضحا أن أجساد الأطفال قطعت في هذا المكان جراء القصف.

وأضاف أن السميري لا يزال حيا، مطالبا بسرعة نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 21 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق في مدينتي غزة وخان يونس، اليوم الأربعاء.