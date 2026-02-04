تسلسل زمني لحياة سيف الإسلام القذافي
بعد حياة مليئة بالتحولات، لقي سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، مصرعه في إطلاق نار غامض وقع بمدينة الزنتان جنوب غرب العاصمة طرابلس.
ومنذ إطلاق سراحه عام 2016، كان سيف الإسلام يعيش في الزنتان وسط حراسة مشددة، ولم يكن يظهر كثيرا خشية الاعتقال أو الاستهداف.
وقضى نجل الزعيم الليبي الراحل سنوات في قلب صناعة القرار الليبي، وكان يُنظر إليه على أنه الوريث الذي يجري تمهيده لخلافة والده معمر القذافي في الحكم، قبل أن تندلع الثورة في فبراير/شباط 2011.
وأغلق موت سيف الإسلام مشروعا سياسيا عمل عليه خلال السنوات العشر الماضية، إذ أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2021، والتي ألغيت لاحقا.
وفي ما يلي تسلسل زمني لمسيرة سيف الإسلام القذافي:
25 يونيو/حزيران 1972
- ولد سيف الإسلام في محل إقامة أسرته بمعسكر باب العزيزية، وكان الابن الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي.
1994
- تخرج في كلية الهندسة المعمارية بطرابلس، والتحق بمركز البحوث الصناعية، وعمل في مكتب استشاري.
1998
- مُنح رتبة رائد في الجيش الليبي من دون انتساب لأي مؤسسة عسكرية.
- ترأس مؤسسة القذافي الخيرية للتنمية التي أنشئت في العام نفسه.
- التحق بكلية الاقتصاد في جامعة "إمادك" بالنمسا.
2000
- تخرج في جامعة "إمادك"، والتحق بمعهد للاقتصاد في بريطانيا لينال منه شهادة الدكتوراه.
- شارك في التفاوض مع مجموعة أبي سياف الفلبينية التي كانت تحتجز رهائن ألمانيين، واستطاع تحريرهم مقابل مبلغ مالي يقدر بـ25 مليون دولار.
- أصدر كتاب "ليبيا والقرن الـ21".
2003
- ساهم في تسوية "ملف لوكربي" الذي اتُّهمت فيه ليبيا بإسقاط طائرة "بان أميركان" المتجهة إلى نيويورك فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 1988، ليغلق الملف بدفع 2.7 مليار دولار للضحايا.
2004
- ساهم في حل ملف البرنامج النووي الليبي، والذي كانت إزالته شرطا لفك الحصار عن ليبيا واستئناف علاقاتها مع الولايات المتحدة.
2006
- أطلق مشروعا إصلاحيا تحت شعار "ليبيا الغد"، ووُصف وقتها بمحاولة توريث للحكم.
2007
- لعب دورا محوريا في تسوية ملف الممرضات البلغاريات اللواتي أفرج عنهن في يوليو/تموز من العام نفسه.
2011
- كان الشخصية الثانية في نظام القذافي، وتولى الدفاع عن والده عدة مرات على شاشات التلفزيون الليبي، منتقدا ومهددا الثوار الذين يصفهم بالعملاء والخونة.
19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011
- اعتقل مع مرافقين اثنين على الأقل، ووضع في سجن بمدينة الزنتان، ورفضت ليبيا تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ثورة 17 فبراير/شباط، وعقدت محكمة ليبية أكثر من جلسة لمحاكمته بالفساد وجرائم الحرب ضد الثوار.
28 يوليو/تموز 2015
- أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس حكما غيابيا بإعدامه رميا بالرصاص مع 8 من رموز نظام معمر القذافي.
أبريل/نيسان 2016
- خرج من السجن يوم 12 أبريل/نيسان 2016 بعد 5 سنوات قضاها وراء القضبان، مستفيدا من قانون العفو العام.
18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021
- أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وتقدم بأوراقه بمقر الدائرة الانتخابية في مدينة سبها جنوبي ليبيا، والتي دخلها بشكل مفاجئ ووسط حراسة مشددة.
3 فبراير/شباط 2026
- تم الإعلان عن مقتله في إطلاق نار مجهول التفاصيل بمقر إقامته في الزنتان.
