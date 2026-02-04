ترمب: كنت ضحية مؤامرة وحان الوقت لطي صفحة فضيحة إبستين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مواطنيه إلى تخطي فضيحة جيفري إبستين والاهتمام بقضايا "تهم الناس"، مؤكدا أنه كان ضحية مؤامرة من إبستين وآخرين.

وشدَّد ترامب على براءته من تلك الفضيحة، وقال للصحفيين في البيت الأبيض "في النهاية ظهرت براءتي، فأنا بريء تماما. ورغم كل تلك الوثائق التي تضم ملايين الصفحات، فلم يجدوا أي شيء ضدي على الإطلاق"، مضيفا أعتقد أن الوقت قد حان الآن كي تنصرف البلاد إلى قضايا أخرى مثل الرعاية الصحية أو أي قضية تهم الناس.

والجمعة، أعلن نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف فتيات قاصرات.

وكان إبستين متهما بإدارة شبكة استغلال جنسي لقاصرات، وعُثر عليه ميتا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي، في واقعة أثارت موجة واسعة من نظريات المؤامرة عن احتمال مقتله لحماية شخصيات نافذة.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل ترمب، والأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.