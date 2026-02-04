العثور على مقبرة جماعية بحي التضامن في دمشق

عثرت فرق الدفاع المدني -اليوم الأربعاء- على مقبرة جماعية تضم رفات عدد من الأشخاص بالقرب من شارع دعبول في حي التضامن بدمشق، بحسب قناة "الإخبارية" السورية.

وقالت الإخبارية إن الأهالي يعتبرون هذه المقبرة جزءاً من سلسلة المقابر الجماعية لضحايا قوات النظام البائد، مضيفة أن فرق الدفاع المدني تعمل على تحديد مواقع الرفات، في حين فرضت قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً حول المنطقة لضمان سلامة العملية.

ونقلت القناة عن مصادر متطابقة وجود 11 جثمانا للضحايا، في انتظار تأكيد رسمي من الدفاع المدني.

وعثر الدفاع المدني الاثنين الماضي على مقبرة جماعية تضم رفات 7 أشخاص مجهولي الهوية، في بادية حاوي المجاورة بريف البوكمال شرقي دير الزور.

وعثرت ورشات الكهرباء -في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء أعمال الصيانة بمنطقة الرواد في أطراف مدينة دير الزور- على رفات عدة أشخاص مجهولي الهوية.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور زياد العبود حينها أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً من عمال الورشات يفيد بوجود كيسين بداخلهما مجموعة من العظام ورفات أشخاص، بحسب وكالة "سانا".

وتبذل الحكومة السورية جهودًا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.