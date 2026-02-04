عاجلعاجل,
السيسي: اتفقت مع الرئيس أردوغان على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله
Published On 4/2/2026|
آخر تحديث: 18:07 (توقيت مكة)
عاجل | الرئيس التركي: أجريت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاورات تهم مواضيع تتعلق بالأمن المشترك والسلم الإقليمي
أردوغان: القضية الفلسطينية تتصدر المواضيع الرئيسية في جدول أعمالنا المشترك
أردوغان: لا نعترف بقرار إسرائيل الرامي لاستقلال أرض الصومال
أردوغان: الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها هدف مشترك لنا مع مصر
السيسي: أكدت أهمية التوصل إلى هدنة في السودان تفضي إلى اتفاق سلام شامل
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة