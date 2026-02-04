عاجل | السيسي: اتفقت مع الرئيس أردوغان على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله

عاجل | الرئيس التركي: أجريت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاورات تهم مواضيع تتعلق بالأمن المشترك والسلم الإقليمي

أردوغان: القضية الفلسطينية تتصدر المواضيع الرئيسية في جدول أعمالنا المشترك

أردوغان: لا نعترف بقرار إسرائيل الرامي لاستقلال أرض الصومال

أردوغان: الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها هدف مشترك لنا مع مصر

السيسي: أكدت أهمية التوصل إلى هدنة في السودان تفضي إلى اتفاق سلام شامل

