محافظ عدن يناقش تعزيز الأمن واجتماع في تعز لبحث توحيد الجهود

بحثت السلطات المحلية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني سبل تعزيز الأمن ودعم إجراءات تطبيع الحياة، في حين ناقش اجتماع أمني وعسكري في محافظة تعز تعزيز التنسيق وتوحيد جهود ترسيخ الأمن.

ووفق وكالة سبأ الحكومية اليمنية، أكد وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ أن الجهود تتجه لجعلها مدينة آمنة ومدنية قادرة على استعادة دورها الاقتصادي ومكانتها نموذجا للتعايش والتنوع.

وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على تعزيز المنظومة الأمنية واستكمال إخراج القوات العسكرية من داخل المدينة، بحيث يقتصر الوجود على الأجهزة المختصة بحفظ الأمن والسكينة العامة.

وكانت السلطات المحلية والتحالف بقيادة السعودية قد شرعا خلال الأيام الماضية في تنفيذ خطة إخراج المعسكرات في عدن على 3 مراحل، في إطار مساعي الحكومة لإعادة ترتيب المشهدين الأمني والعسكري بعد التحولات الأخيرة، وتبدُّل موازين القوى في المحافظات الجنوبية والشرقية لمصلحة القوات الحكومية، وفقدان المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها نفوذه العسكري.

وفي تصريحات سابقة، قال مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن، اللواء الركن فلاح الشهراني، إن المعسكرات سيجري تحويل مواقعها إلى منشآت مدنية تخضع لإدارة السلطة المحلية، وستُسند مهام تأمين المدينة إلى جهاز أمني محلي.

توحيد الجهود

وناقش اجتماع مشترك بين إدارة شرطة محافظة تعز والأمن العسكري آليات توحيد الجهود لتعزيز الاستقرار في المدينة، ورفع مستوى التنسيق بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية الجبهات، في إشارة إلى خطوط التماس مع جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وأكد المجتمعون أهمية رفع مستوى الجاهزية الأمنية، والتعامل السريع والحازم مع أي تهديدات محتملة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع عقال الحارات في الجوانب الأمنية، وفق مركز الإعلام الأمني بالمحافظة.

وأشار المركز إلى أن الاجتماع تطرَّق إلى تبادل الخبرات والمعلومات الاستخبارية واللوجستية بمهنية وفاعلية، ومناقشة مستوى التنسيق في المربعات والنقاط الأمنية ونقاط التفتيش ومناطق الانتشار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني والعسكري.