أردوغان وبن سلمان يبحثان العلاقات الثنائية وملفات إقليمية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تناولت رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى ومناقشة ملفات إقليمية، وذلك خلال زيارة رسمية للرئيس التركي إلى الرياض الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان أكد خلال لقائه بن سلمان عزم تركيا الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى باتخاذ خطوات في عديد من المجالات.

وأوضحت أن الرئيس بحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية ومسائل الطاقة والصناعات الدفاعية وقضايا إقليمية وعالمية.

ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة التركية تعلن فيه توقيع 4 اتفاقيات بين تركيا والسعودية خلال لقاء الزعيمين، لافتة إلى أن أردوغان شدد أمام مضيّفه على استمرار دعم تركيا لاستقرار سوريا والعمل على إعادة إعمارها بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

كما أكد الرئيس التركي مواصلة دعم مساعي إعادة إعمار غزة، وضرورة زيادة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع.

وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرياض وأنقرة وقعتا اتفاقية بشأن مشروعات محطاتٍ لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

"30 مليار دولار"

وأفادت الرئاسة التركية -في بيان- بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، والتعاون في مسائل الطاقة والصناعات الدفاعية والاستثمارات والتجارة والتكنولوجيا، وقضايا إقليمية وعالمية.

ومن جهته، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، أحد أعضاء الوفد المرافق لأدروغان إلى السعودية، إن الوفد عازم على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 8.6 مليارات دولار في عام 2025، إلى 10 مليارات دولار على المدى القريب، و30 مليار دولار على المدى البعيد.

ووصل الرئيس التركي، ظهر الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية للمملكة لمناقشة سبل تعميق العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والعالمية.

إعلان

ويرافق الرئيس أردوغان وفد يضم عددا من الوزراء وكبار رجال الأعمال الأتراك، من المنتظر أن يشاركوا في كل من منتدى الأعمال التركي السعودي في الرياض، ومنتدى الأعمال التركي المصري في القاهرة.

زيارة مصر

وفي السياق، يكمل أردوغان جولته في المنطقة، بزيارة مصر، غدا الأربعاء، ليرأس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الإستراتيجي التركي المصري. وسوف يتم إجراء مباحثات "تركز بصورة خاصة على قضية فلسطين".

وقال مصطفى دنيزر، رئيس مجلس الأعمال التركي المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (حكومي)، إن أردوغان سيبحث في مصر قضايا عدة، مع توقعات بتتويجها بمشاريع تعاون وشراكات جديدة في مجالي الطاقة والدفاع على وجه الخصوص.

وأضاف دنيزر، في حديثه للأناضول، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر يبلغ حاليا نحو 10 مليارات دولار، لافتا إلى أنه حُدد في اللقاءات الرسمية السابقة هدف لرفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار.

وأشار إلى أن مسار تحقيق هذا الهدف يسير إيجابيا حتى اليوم، مبينا أن الاهتمام بالمنتجات التركية وجودتها "قوي جدا" في مصر.

وأوضح أن هناك توقعات بزيادة الاستثمارات التركية في مصر في قطاعات النسيج والسياحة والملابس الجاهزة.

ولفت إلى أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات حول استثمارات جديدة في مجالات التجزئة، والزجاج، والبورسلان، وصناعة الجوارب، كما تبرز استثمارات جديدة في قطاع السياحة على جدول الأعمال.