الأمم المتحدة تعلن استئناف رحلاتها الجوية الإنسانية إلى صنعاء

أعلنت الأمم المتحدة موافقة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن على استئناف الرحلات الجوية الأممية إلى صنعاء بعد توقف دام أكثر من شهر وتصاعد التوتر بين الجانبين.

وذكر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس في بيان له، أن "سلطات الأمر الواقع الحوثية، وافقت أمس، على تسيير رحلات خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة خلال شهر فبراير/شباط الجاري".

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتيح لموظفي المنظمات غير الحكومية الدخول إلى صنعاء ومغادرتها، مؤكدا أن ذلك أمر ضروري لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى الملايين من المحتاجين في ما سماه "المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات بالأمر الواقع".

والجمعة الماضية اتهم هارنيس الحوثيين بمصادرة معدات اتصالات ومركبات تابعة للأمم المتحدة من عدد من مكاتبها غير المأهولة في العاصمة اليمنية صنعاء، معتبرا الخطوة تصعيدا جديدا ضمن الحملة التي تشنها الجماعة ضد العاملين في المجال الإنساني.

كما اتهم حينها الحوثيين بعدم منح الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية بتسيير رحلات إلى صنعاء (واقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر/أيلول 2014) منذ أكثر من شهر، وإلى محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، منذ أكثر من أربعة أشهر.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حثت الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي على استخدام نفوذهم لضمان إطلاق سراح 73 من الموظفين الأمميين المحليين ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين الذين يتهمون المحتجزين من العاملين بالوكالات الأممية بالتجسس وشرعوا في محاكمة 43 منهم.