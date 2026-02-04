ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون على قرية "وورو" بولاية كوارا في وسط غرب نيجيريا إلى 162 قتيلا، وفق ما أعلنه الصليب الأحمر اليوم الأربعاء.

ويعد هذا الهجوم أحد أكثر الهجمات دموية في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، حيث تزامن مع تصاعد نشاط العصابات والجماعات المسلحة التي وسعت نطاق نفوذها من شمال غرب البلاد باتجاه الجنوب.

حصيلة دموية وبحث مستمر

وقال باباومو أيوديجي، سكرتير فرع الصليب الأحمر في ولاية كوارا، إن عدد القتلى وصل الآن إلى 162 مع استمرار البحث عن المزيد من الجثث في المنطقة، وذلك بعد أن كانت الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 67 قتيلا.

من جانبه، أوضح سعيدو بابا أحمد، عضو البرلمان المحلي، أن سكان القرية فروا إلى الأدغال المحيطة عندما شن المسلحون هجومهم في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء)، مؤكدا أن المهاجمين أضرموا النار في المنازل والمتاجر، بما في ذلك منزل زعيم القرية الذي ما زال مصيره مجهولا.

وأشار أحمد إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا مع تمشيط المناطق الوعرة.

أزمة أمنية

وتعاني ولاية كوارا أزمة أمنية متعددة الأوجه، حيث تنشط عصابات مسلحة تمتهن نهب القرى وخطف السكان لطلب الفدية، بالتوازي مع تهديدات جماعات مسلحة نشطة تسعى لتوسيع نفوذها.

ووصف حاكم الولاية، عبد الرحمن عبد الرزاق، الهجوم بأنه "تعبير جبان عن الإحباط" من قبل من وصفها بـ"الخلايا الإرهابية"، ردا على حملات مكافحة الإرهاب والنجاحات التي حققها الجيش النيجيري مؤخرا، والتي أعلن فيها "تحييد" 150 "إرهابيا" في غابات الولاية، موضحا أنهم من عناصر عصابات إجرامية.

وفي محاولة لمواجهة انعدام الأمن، فرضت السلطات المحلية حظر تجول في مناطق محددة من الولاية، كما أغلقت المدارس لعدة أسابيع قبل أن تأمر بإعادة فتحها مطلع الأسبوع الحالي.

إعلان

وتأتي هذه التطورات في ظل زيادة استهداف العصابات المسلحة للمناطق الواقعة على الحدود بين ولايتي كوارا والنيجر، وهي المنطقة التي سجلت أكبر عدد من الضحايا منذ مطلع العام الجاري.