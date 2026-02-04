أمير قطر يستقبل وزير الدفاع السعودي

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء في الديوان الأميري بالدوحة، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وعدد من الوزراء.