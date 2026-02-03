هل أنت شيطان؟ سؤال أعاد فتح ملف مقابلات خاصة مع جيفري إبستين

أعاد سؤال "هل أنت شيطان؟" تسليط الضوء على مقابلات مصوّرة غير منشورة أُجريت مع جيفري إبستين عام 2019، وبحسب تقارير إعلامية لم يكن سؤال ستيف بانون للمموّل الأمريكي جيفري إبستين تعبيرا عفويا أو استفزازا لغويا عابرا، بل جاء ضمن سياق مقابلات مرئية مطوّلة أجراها بانون مع إبستين قبل أسابيع قليلة من إعادة توقيف الأخير بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.

ووفقا لتقارير نشرتها "بيزنس إنسايدر" نسّق بانون مع إبستين تسجيل ما يقرب من 15 إلى 16 ساعة من المقابلات المصوّرة خلال الفترة التي سبقت اعتقال إبستين في يوليو/تموز 2019.

وأشارت التقارير إلى أن هذه التسجيلات كانت جزءا من مشروع فيلم وثائقي أو مواد إعلامية هدفت إلى إعادة تأطير صورة إبستين في الإعلام، رغم أن معظم هذه اللقطات لم يُنشر علنا حتى الآن.

في المقابل، نقلت صحيفة "هوليودريبورت" رواية مختلفة، مفادها أن عملية التصوير لم تكن مخصّصة فقط لمشروع وثائقي، بل هدفت أيضا إلى تدريب إبستين وتحضيره للظهور في مقابلة صحفية محتملة مع برنامج "60 دقيقة"، حيث طرح بانون من خلف الكاميرا أسئلة حادة وأقرب إلى شبه ادعاءات، في محاولة لاختبار ردود إبستين ودفعه لمواجهة صورته العامة.

وتشير تقارير إعلامية متقاطعة إلى أن هذه المقابلات صُوّرت داخل منزل إبستين في نيويورك، خلال الفترة الممتدة بين أوائل أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران 2019.

وفي إطار التتبّع الرقمي عمل فريق "الجزيرة تحقق" على رصد ما نُشر من هذه المواد وتوقيتات ظهورها، وتبيّن أن قناة على يوتيوب نشرت في عام 2021 نسخة من إعلان تشويقي قصير للمقابلات، قبل أن يُحذف الفيديو لاحقا، ثم تُحذف القناة نفسها بالكامل من المنصة.

وبحسب وصف النسخة المؤرشفة من الإعلان التشويقي، فإن بانون لم يُفرج حتى الآن عن أي تسجيلات كاملة من تلك المقابلات، مكتفيا بالتأكيد على أنها خُصّصت لمشروع وثائقي لم يُعلن موعد صدوره.

إعلان

ونتيجة لذلك، يبقى سؤال "هل أنت شيطان؟" إحدى أكثر اللحظات -ربما- إثارة للجدل في مقابلات لم تُعرض، لكنها ما زالت تلقي بظلالها على واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيدا في الولايات المتحدة.