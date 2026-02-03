هجوم صاروخي روسي على كييف وترمب يتحدث عن أخبار سارة

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي بالصواريخ في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. وبينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن بعض الأخبار الطيبة، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا ملتزمة -إلى حد كبير- بوقف إطلاق النار على منشآت الطاقة.

وأفادت الإدارة العسكرية في العاصمة كييف بوقوع أضرار في مناطق عدة إثر الهجوم الروسي الذي وصفته بالواسع، بينما قام الجيش الأوكراني بتفعيل دفاعاته في سماء المدينة، ودعا عمدة العاصمة السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو -على منصة تليغرام- أن عدة مبان سكنية ومؤسسة تعليمية ومبنى تجاريا تعرضت لأضرار في أحياء شرق نهر دنيبرو.

من جهته، قال ‌رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن ⁠صواريخ روسية وطائرات مسيرة تهاجم المدينة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا.

تراجع قصف منشآت الطاقة

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في بلاده قد تراجع، وأوضح أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في ⁠أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية.

وقال إن توقف الضربات على البنية التحتية للطاقة يؤكد أن جهود الولايات المتحدة الرامية إلى مواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب تؤتي ثمارها.

وأضاف: "هذا دليل على أنه عندما تمتلك الولايات المتحدة الدافع الحقيقي لتغيير الوضع فإنه يمكن أن يتغير بالفعل".

وكان ترمب قد قال الأسبوع الماضي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق -بناء على طلبه- على تعليق الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا.

لكن زيلينسكي أشار -في خطابه اليومي الذي يذيعه التلفزيون- إلى أن القوات ⁠الروسية واصلت قصف المواقع والإمدادات اللوجستية الأوكرانية، ملحقة أضرارا بخطوط نقل الطاقة ومواقع أخرى في أجزاء من منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا جنوب شرقي البلاد.

أخبار جيدة

سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن ⁠الإدارة الأمريكية ربما ​ستعلن عن بعض الأخبار الطيبة قريبا بشأن مساعيها لإنهاء الحرب المستمرة ⁠منذ قرابة 4 سنوات.

وقال ترمب ​للصحفيين ‌في البيت الأبيض "أعتقد أننا نحقق تقدما جيدا مع ‌أوكرانيا وروسيا. هذه ‌هي المرة الأولى ⁠التي أقول فيها ذلك، أعتقد أننا ربما سنحصل ‌على بعض الأخبار الطيبة".

وفي السياق، أعلن زيلينسكي إجراء مشاورات ثنائية إضافية مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية قبل المحادثات المرتقبة في أبو ظبي بشأن إنهاء الحرب.

وأكد أن من المهم مواصلة الضغط على موسكو من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي.

وكان مفاوضون أوكرانيون وروس اجتمعوا في عاصمة الإمارات أبو ظبي لبحث القضية الحيوية المتعلقة بالأراضي، من دون أي مؤشر على التوصل إلى حل وسط.

وهذه أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير/شباط 2022.