أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "لن تسمح" لأحد بجرّها إلى حرب جديدة، وذلك بعد أيام من التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بأن الحزب سيَعُد نفسه مستهدَفا في حال اندلاع حرب على إيران.

وقال سلام، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، ردا على مواقف حزب الله الأخيرة "لن نسمح لأحد أن يُدخل البلد في مغامرة جديدة".

وعلى حد تعبيره، فإن المواجهة التي بدأها حزب الله ضد إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحت عنوان "إسناد" حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانت "كلفتها كبيرة جدا"، مؤكدا أن "لا أحد مستعد لإخضاع البلاد لمغامرات من هذا النوع".

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية بعد أن قال الأمين العام لحزب الله -الأسبوع الماضي- إن "العدوان لا يفرّق بيننا"، في إشارة إلى التهديدات الأمريكية الأخيرة لإيران، مضيفا "نحن معنيون بما يجري، ومستهدَفون بالعدوان المحتمل، ومصممون على الدفاع".

وتواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، تضاف إلى مناطق لبنانية أخرى لا تزال تحتلها منذ عقود، وذلك رغم التوصل إلى اتفاق أنهى العدوان الذي بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن توسّعه في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا.

وبدأت السلطات اللبنانية خلال العام الماضي تنفيذ خطة لنزع سلاح حزب الله، بدءا من المناطق الحدودية مع إسرائيل، في إطار مساعٍ رسمية لاستعادة سيطرة الدولة على القرار الأمني.