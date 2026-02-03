مقتل عشرات من المسلحين بضربات جوية في شمال مالي

أعلن الجيش المالي أن القوات الجوية التابعة لتحالف دول الساحل نفَّذت سلسلة من العمليات الجوية الدقيقة آخر يناير/كانون الثاني المنقضي، أسفرت عن مقتل عشرات من المسلحين المنتمين إلى تنظيم الدولة "داعش" في الصحراء الكبرى، وذلك في مناطق متفرقة من إقليم ميناكا شمال شرقي مالي.

وأوضح بيان لهيئة الأركان العامة أن أولى الضربات نُفذت يوم 31 يناير في منطقة أكابار، جنوب ميناكا قرب الحدود مع النيجر، حيث استهدفت مجموعة من المسلحين كانوا يتنقلون على دراجات نارية. وأسفرت العملية عن مقتل نحو عشرين منهم، إضافة إلى تدمير مركبات كانت تُستخدم في نقل معدات لوجستية. وأضاف البيان أن مجموعات أخرى رُصدت في المنطقة نفسها، جرى استهدافها وتحييدها مع تدمير تجهيزاتها.

كما أكدت القوات الجوية للتحالف أنها لاحقت مسلحين آخرين كانوا قد نجوا من هجمات سابقة نفذتها القوات المسلحة المالية يوم 29 يناير شمال ميناكا. وأوضحت أن هؤلاء المسلحين، الذين كانوا يعانون نقصا في الوقود والذخيرة، تجمعوا في منطقة تخضع لمراقبة جوية قبل استهدافهم.

مقتل قيادي بارز

وأشار الجيش المالي إلى أن عمليات التحقق الميداني أكدت مقتل قيادي بارز في التنظيم، هو أبو الغباس إشمالي، الذي كان مطلوبا لدى السلطات، وذلك خلال غارة للقوات المسلحة المالية يوم 29 يناير في منطقة إيناتاباكت شمال ميناكا. وذكرت السلطات أن إشمالي ضالع في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المنطقة.

وختمت هيئة الأركان بيانها بالتأكيد أن عمليات البحث والمراقبة الجوية ستتواصل في مختلف مناطق تحالف دول الساحل، بهدف القضاء على المجموعات المسلحة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.