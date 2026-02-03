فضيحة تهز إسرائيل.. شقيق رئيس الشاباك متورط بتهريب سجائر لغزة

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، بعد اعتقاله بتهمة التورط في تهريب سجائر إلى قطاع غزة، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حسب ما ورد في التلفزيون الرسمي الإسرائيلي.

وبحسب تفاصيل التحقيق، يُشتبه بأن بتسلئيل زيني، وهو قائد احتياط في وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل على هدم المباني في قطاع غزة، تورّط مع شخصين آخرين في تهريب كميات من السجائر من داخل إسرائيل إلى القطاع، مستغلّين قوافل عسكرية كانت تنقل معدات وآليات للجيش إلى غزة.

من جهتها، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست تصريحات للحاخام يوسف زيني، والد رئيس جهاز الشاباك، ادعى فيها أن التحقيق في قضية تهريب السجائر إلى قطاع غزة لا يستهدف ابنه بتسلئيل بقدر ما يطول رئيس الشين بيت نفسه، معتبرا أن القضية ذات أبعاد سياسية، وأن "معظم الجمهور يدرك ذلك جيدا".

بدورها، أفادت مصادر مطلعة بأن القضية لا تقتصر على زيني وحده، إذ يجري التحقيق مع ما لا يقل عن 13 مشتبها آخرين من الجنود وعناصر الاحتياط، للاشتباه بتورطهم في شبكة تهريب استغلت العمليات العسكرية واللوجستية للجيش لتحقيق مكاسب مالية.

وكان زيني قد اعتُقل منذ حوالي أسبوعين، قبل أن تقرر السلطات الإفراج عنه بشروط، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.