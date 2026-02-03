عقب اتهام أرفع ضابط.. صحيفة صينية: تطوير الجيش مرتبط بمحاسبة الفاسدين

قالت الصحيفة الرسمية التابعة للجيش الصيني الاثنين إن التحقيق الذي يخضع له الجنرال تشانغ يوشيا -وهو أرفع ضباط البلاد- سيتيح "إزالة العقبات" أمام تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فقد اعتبرت الصحيفة الصينية -في افتتاحيتها يوم الاثنين- أن "التحقيق ومعاقبة" تشانغ يوشيا وليو تشن لي -وهو عضو اللجنة العسكرية المركزية- "بحزم" سيتيحان "إزالة العقبات" أمام تطوير الجيش، و"تطهيره" من كل ما يعرقل "القدرة القتالية" الصينية.

وأعلنت وزارة الدفاع -في أواخر يناير/كانون الثاني- أن المسؤولَين العسكريين البارزين تشانغ يوشيا وليو تشن لي هما قيد التحقيق للاشتباه في مخالفتهما "الانضباط والقانون".

وتشانغ هو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي يقودها الرئيس شي جين بينغ. أما ليو فيشغل منصب عضو اللجنة العسكرية المركزية.

اتهامات دون تفاصيل

ووجّهت صحيفة جيش التحرير الشعبي التابعة للقوات المسلحة -في مقال نشرته- قائمة من الاتهامات إلى هذين الجنرالين.

ورغم أنها لم تتطرق إلى تفاصيل الشبهات، فإنها اتهمتهما خصوصا بـ"انتهاك وتقويض جسيمين لنظام المسؤولية النهائية الملقاة على عاتق رئيس اللجنة العسكرية المركزية"، في إشارة جلية الى عدم ولائهما لشي جين بينغ.

وتوقعت الصحيفة -في افتتاحيتها- من الضباط والجنود أن "يوحّدوا أفكارهم وتصرفاتهم" مع توجهات اللجنة العسكرية المركزية والرئيس الصيني.

وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ -قبل نحو عقد- حملة لمكافحة الفساد يرى مؤيدوها أنها تعزز الحوكمة النزيهة.

تسريب أسرار عسكرية

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر مطلعة في أواخر يناير/كانون الثاني أن تشانغ يوشيا قد سرّب للولايات المتحدة أسراراً بشأن برنامج الأسلحة النووية الصينية.

وتشمل التهم الموجهة إلى القائد العسكري الصيني -وفقا للصحيفة- تلقي رشى مقابل ترقيات ومناصب عسكرية رفيعة، من بينها مساعدة وزير دفاع سابق في الصعود إلى منصبه.

وبالإضافة إلى الفساد المالي، وتسريب معلومات عن برنامج السلاح النووي الصيني؛ يُتهم المسؤول العسكري الصيني أيضا -وفقا للصحيفة الأمريكية- ببناء شبكات نفوذ تقوض وحدة الحزب، وإساءة استخدام سلطته في أعلى هيئة لصنع القرار العسكري في الحزب الشيوعي، والمعروفة باسم اللجنة العسكرية المركزية.