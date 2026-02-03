بولس: توصلنا مع اللجنة الرباعية إلى اتفاق سلام في السودان

أعلن كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس، اليوم الثلاثاء، التوصل مع اللجنة الرباعية إلى النص النهائي لاتفاق السلام في السودان.

وقال بولس إن هناك وثيقة مقبولة لدى طرفي الصراع في السودان يفترض أن تؤدي إلى هدنة إنسانية.

وأشار إلى أنه سيتم رفع اتفاقية السلام بين الأطراف في السودان إلى مجلس الأمن الدولي بعد تصديق الرباعية عليها.

وأوضح بولس أن الأمم المتحدة وضعت آلية لانسحاب مقاتلي طرفي الصراع في السودان من بعض المناطق للسماح بتدفق المساعدات.

وأضاف أنه "بإمكاننا رفع اتفاقية السلام في السودان إلى مجلس السلام بعد رفعها إلى مجلس الأمن الدولي".

وأسفرت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ اندلاعها قبل نحو 3 سنوات، عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير 11 مليون شخص.