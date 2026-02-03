الخارجية القطرية: الاتصالات مستمرة مع إيران لمنع التصعيد

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن الاتصالات مستمرة مع إيران على أعلى المستويات لمنع التصعيد، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة بشكل حثيث لمنع رفع مستوى التوتر في المنطقة.

وتابع أن كل الأطراف على اتصال لمنع حصول تصعيد في المنطقة، مضيفا "نتخذ الاحتياطات اللازمة لكننا نفضل الآن الحديث عن الخيارات الدبلوماسية".

وتأتي هذه التصريحات بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رغبته في التوصل لاتفاق مع طهران، محذرا من أن سفنا عسكرية جديدة تتجه إلى إيران حاليا، في حين قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه أصدر تعليماته لوزير خارجيته بالإعداد لمحادثات منصفة وعادلة مع الولايات المتحدة.

وقبل يومين، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وأفادت الخارجية القطرية، السبت في بيان، بأن الاجتماع استعرض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة.

وأوضحت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد خلال الاجتماع دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.