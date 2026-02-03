ضحايا إبستين يلجأن للقضاء بعد كشف هوياتهن في ملفات وزارة العدل

ينظر قاض أمريكي، غدا الأربعاء، في التماس تقدّم به عدد من ضحايا الملياردير الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، يطالبن فيه بإزالة أسمائهن من الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، بعد أن كُشف عن هويات بعضهن، وهو ما اعتُبر انتهاكا جسيما لخصوصيتهن، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة عن رسالة لمحامي الضحايا أن حياة نحو 100 ناجية "تأثرت بشدة" جراء نشر هذه الوثائق، مشيرين إلى تعرّض بعضهن لمضايقات وتهديدات مباشرة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أوضحت، في رسالة إلى المحكمة، أن الوزارة عملت طوال عطلة نهاية الأسبوع على "إزالة آلاف الوثائق والمواد الإعلامية التي ربما تضمنت، من غير قصد، معلومات تكشف هويات الضحايا".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد بدأت، الجمعة الماضي، نشر دفعة جديدة من الوثائق المتعلقة بإبستين، مؤكدة أن الخطوة جاءت استجابة لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترمب بتوفير "الشفافية الكاملة" في هذه القضية الحساسة.

وبحسب نيويورك تايمز، طالب محامو الضحايا أيضا بتعيين مراقب مستقل للإشراف على عملية نشر الوثائق، بعدما أفادت الصحيفة بأن وزارة العدل نشرت، ضمن الملفات، صورا لشابات عاريات، يُرجّح أن بعضهن مراهقات.

ومن بين نحو 3 ملايين صفحة نُشرت، تم الإبقاء على قرابة 40 صورة ذات محتوى جنسي صريح أو تكشف هويات الضحايا، قالت الصحيفة إنها "على ما يبدو جزء من مجموعة شخصية".

وكان إبستين متهما بإدارة شبكة استغلال جنسي لقاصرات، قبل أن يوجد ميتا في زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي، في حادثة أثارت موجة واسعة من نظريات المؤامرة حول احتمال مقتله لحماية شخصيات نافذة.