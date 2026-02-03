صحف عالمية: سلام هش بغزة ومخاوف إقليمية من تفجُّر الجبهة الإيرانية

تناولت صحف ومواقع عالمية واقع وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوصفه تهدئة هشة محكومة بالانهيار، تتقاطع مع مخاوف إقليمية متصاعدة من اتساع رقعة الصراع، في ظل حسابات أمريكية مترددة حيال إيران وتحركات دولية تعكس قلقا من كلفة أي تصعيد جديد.

ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن إعادة فتح معبر رفح بعد إغلاق استمر نحو 20 شهرا تشكّل خطوة محورية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لكنها تظل محدودة الأثر مع استمرار القصف الإسرائيلي، مما يؤكد هشاشة التهدئة ويضع أي تحسُّن إنساني محتمل في اختبار دائم.

وفي قراءة مكمّلة، ذكرت صحيفة الغارديان أن فتح المعبر جاء أقرب إلى خطوة رمزية، إذ سُمح لعدد ضئيل جدا من الفلسطينيين بالعبور وسط إجراءات إسرائيلية مشددة، في حين ينتظر آلاف المرضى بينهم أطفال ومصابون بالسرطان فرص العلاج خارج القطاع.

وانتقلت بعض الصحف إلى أبعاد جيوسياسية أوسع، إذ تحدَّث موقع "أوريون 21" الفرنسي عن اهتمام إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، مُرجعا ذلك إلى موقع ميناء بربرة الإستراتيجي، وإلى تصورات غير معلنة تتعلق بتهجير الفلسطينيين وتعزيز النفوذ في البحر الأحمر واليمن.

وعلى صعيد التوتر مع طهران، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترمب لم يحسم قراره بشأن مهاجمة إيران، مشيرة إلى تحركات إقليمية منسَّقة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة، خشية أن يؤدي أي عمل عسكري إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

وفي السياق ذاته، أوضح موقع ناشيونال إنترست أن الولايات المتحدة تمتلك 11 حاملة طائرات نووية، لكنَّ نصفها فقط قابل للنشر الفوري، لافتا إلى أن حاملة واحدة فقط هي "يو إس إس أبراهام لينكولن" تتمركز حاليا قرب مياه الخليج مع تصاعد التهديدات لإيران.

اقتصاديا، وصفت مجلة ذي إيكونوميست الاتفاق الأمريكي الهندي على مراجعة الرسوم الجمركية المرتفعة بأنه هدنة تجارية طال انتظارها، لكنها مشكوك في صمودها، بسبب غموض بنودها وتأثيرها المحدود في طموحات الهند للاستفادة من تحولات سلاسل التوريد بعيدا عن الصين.

وفي ختام العرض، قالت فايننشال تايمز إن روسيا التزمت نسبيا بعدم استهداف بنية الطاقة الأوكرانية، لكنها عوضت ذلك بضرب شبكات السكك الحديدية والطرق الحيوية، مع تصاعد استخدام المسيَّرات وتوسيع نطاق الضربات إلى أهداف أبعد وبوتيرة أسرع.