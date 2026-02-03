شهيد ومصاب بنيران الاحتلال في خان يونس

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، صباح الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني، صباح اليوم، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وذكرت مصادر طبية أن شابا آخر أصيب بجروح متوسطة بنيران الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس.

وكان مصدر طبي في مستشفى ناصر قد أعلن، أمس، استشهاد فلسطينيَّين أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، وإصابة آخرين إثر إطلاق نار من آليات عسكرية على خيام نازحين في المنطقة.

كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

قصف وشهداء

وقال مراسل الجزيرة إن مسيَّرات أطلقت الرصاص الحي اتجاه المواطنين في شارع النزهة وسط جباليا البلد.

وأفاد مصدر في مستشفى العودة باستقبال مصابين إثر غارة من مسيَّرة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 4 فلسطينيين بعد رصدهم قرب الخط الأصفر شمالي غزة، بدعوى تشكيلهم تهديدا لقواته.

وتأتي هذه التطورات الميدانية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وبدء المرحلة الثانية من الاتفاق في يناير/كانون الثاني المنقضي، التي تنص على انسحاب إضافي لقوات الاحتلال وبدء جهود إعادة الإعمار.

يُذكر أن الاتفاق أنهى حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وخلَّفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، ودمارا طال 90% من البنى التحتية، لكنَّ مئات الخروق الإسرائيلية المستمرة منذ توقيع الاتفاق تسببت في سقوط مئات الضحايا بين شهيد وجريح.