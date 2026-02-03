رويترز: نشر مسيّرات تركية بمطارين على الحدود الجنوبية لمصر

قال مسؤولان أمنيان مصريان (رفضا الكشف عن هويتيهما) إنه جرى تزويد مطارين في جنوب مصر بعتاد عسكري على مدى الأشهر الثمانية الماضية، لتأمين الحدود وتنفيذ ضربات عسكرية لحماية "الأمن القومي"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأظهرت صور أقمار صناعية من "فانتور"، وهي شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا الفضاء، طائرة مسيرة كبيرة على مدرج أحد المطارات في شرق العوينات في 29 سبتمبر/أيلول و28 ديسمبر/كانون الأول والتاسع من يناير/كانون الثاني الماضيين.

وقال خبيران عسكريان اطلعا على الصور لرويترز إن الطائرة من طراز "بيرقدار أقنجي" بناء على تصميم هيكلها وأجنحتها. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز كذلك صورا لطائرات مسيرة من طراز "أقنجي" في مطار شرق العوينات.

وأقنجي هي إحدى أكثر الطائرات المسيرة تقدما لدى شركة الدفاع التركية (بايكار)، إذ تتمتع بقدرة على التحليق على ارتفاعات عالية والبقاء في الجو 24 ساعة وحمل مجموعة كبيرة من الذخائر.

وتشترك مصر مع السودان في نهر النيل وفي حدود تمتد أكثر من 1200 كيلومتر.

ونقلت رويترز عن أكثر ‌من 10 مسؤولين وخبراء إقليميين أن نشر نموذج قوي من مسيرات قتالية تركية في مدرج جوي على حدود مصر الجنوبية الغربية يشير إلى تصعيد حاد في الحرب في السودان.

ورغم أن مسؤولين أمنيين مصريين أقروا سرا بتقديم دعم لوجستي وتقني للجيش السوداني، فإن القاهرة كانت حتى العام الماضي تتجنب التدخل المباشر في القتال الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين وتسبب في مجاعة في السودان.

وحذرت الرئاسة المصرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي من أن الأمن القومي للبلاد يرتبط ارتباطا مباشرا بأمن السودان، وأن القاهرة لن تسمح بتجاوز "الخطوط الحمراء". وقالت إن هذه الخطوط تشمل الحفاظ على وحدة أراضي السودان ورفض أي كيانات موازية تهدد وحدته.

مسيّرات في القاعدة

قال جيريمي بيني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في شركة "جينز" المتخصصة في أخبار المخابرات الدفاعية، إن صور شركة "فانتور" لم تظهر سوى طائرة أقينجي واحدة في لقطات شملت أكثر من يوم، لكن صورة التقطتها شركة الأقمار الصناعية الأمريكية بلانيت لابس في 28 ديسمبر/كانون الأول أظهرت بشكل شبه مؤكد طائرتين خارج أحد الحظائر.

وأضاف أنه أمكن رؤية ‌طائرات أقينجي أيضا خارج عدة حظائر، مما يشير إلى استخدام أكثر من حظيرة لتخزين طائرات مسيرة عندما لا تكون في الجو.

وتقول قوات الدعم السريع إنها تعرضت لهجمات متكررة بطائرات أقينجي مؤكدة أن مقاتليها أسقطوا ما لا يقل عن 7 طائرات مسيرة منذ يونيو/حزيران.

وفي فبراير/شباط 2024، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة ستبيع طائرات مسيرة لمصر في ظل تطبيع العلاقات بين البلدين بعد انقطاع دام عشر سنوات، لكنه لم يحدد ‌نوعها.

وذكر مصدر بوزارة الدفاع التركية أن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن بيع طائرات من طراز بيرقدار أقينجي في العام ذاته.

وكانت 5 رحلات جوية من أصل 6 إلى شرق العوينات، التي تظهر في بيانات تتبع الرحلات الجوية من موقع "فلايت رادار24" منذ سبتمبر/أيلول، قادمة من تركيا.

وتشير البيانات إلى أن 3 من هذه الرحلات كانت لطائرات شحن تابعة للقوات الجوية التركية أقلعت من مدينة تيكيرداغ حيث تجرى اختبارات لطائرات أقينجي.