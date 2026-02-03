روسيا تستأنف غاراتها وتوقف التدفئة عن مئات المباني في أوكرانيا

واجهت أوكرانيا هجمات روسية متجددة بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على البنية التحتية للطاقة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء وقف مؤقت للهجمات كان قد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبيل جولة جديدة من محادثات السلام.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية تيمور تكاتشينكو "قرر الروس قصف كييف في طقس شديد البرودة"، مشيرا إلى إصابة شخصين في الغارات.

ويوم الجمعة، أعلن الكرملين أنه وافق على طلب ترمب الامتناع عن قصف كييف وشبكة الطاقة التابعة لها حتى الأول من فبراير/شباط قبل استئناف محادثات ثلاثية في أبو ظبي.

وتعرضت كييف ومدن أوكرانية كبرى أخرى -من بينها خاركيف وأوديسا ودنيبرو- لهجمات، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقال عمدة خاركيف إيهور تيريخوف، عبر تطبيق تلغرام، إن الهجمات على خاركيف تسببت في انقطاع التدفئة عن 820 مبنى على الأقل، منها مبانٍ سكنية متعددة الطوابق.

أضرار جسيمة

وكتب وزير الترميم أوليكسي كوليبا على مواقع التواصل الاجتماعي "نتيجة للغارات على كييف، انقطعت التدفئة عن أكثر من 1100 منزل"، مضيفا أن روسيا استهدفت "المنازل والتدفئة والمقومات المعيشية الأساسية للمدنيين" في جميع أنحاء البلاد.

وقالت "دي تي إي كيه" أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا إن معدات محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تعرضت لأضرار جسيمة جرّاء الهجمات.

وذكر الدفاع الجوي الأوكراني وقنوات الرصد على تطبيق تلغرام أنه جرى استهداف منشآت الطاقة في وسط أوكرانيا وغربها.

وفي الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها وجَّهت الليلة الماضية ضربة مكثفة على منشآت مجمع الصناعة العسكرية الأوكراني، وذكرت أن الهجوم استهدف أيضا منشآت الطاقة التي تعمل لمصلحة المجمع.

إعلان

وأضافت "الضربة التي شنتها قواتنا على منشآت عسكرية أوكرانية حققت أهدافها بتدمير تلك المنشآت".

ومن المقرَّر أن يستأنف مسؤولون من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، الأربعاء والخميس، مفاوضات ثلاثية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام في دولة الإمارات، وذلك بعد عقدهم محادثات استمرت يومين في أبو ظبي الشهر الماضي.

وبعد تلك المحادثات، أعلن ترمب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على طلبه وقف الهجمات الجوية على كييف ومدن أخرى مدة أسبوع بسبب ظروف الشتاء القارس.