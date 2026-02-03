خمسة مواقع.. الحكومة المصرية تكشف لغز الروائح الكريهة في مناطق فيصل والهرم

أوضحت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تم تداوله بشأن تضرر أهالي مناطق فيصل والهرم في محافظة الجيزة نتيجة انبعاث روائح كريهة وأدخنة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عبر منصاته على مواقع التواصل، إنه بالتواصل مع وزارة البيئة، أفادت بأنه تم على الفور تشكيل لجنة من وزارة البيئة تضم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز شؤون البيئة، وحي الطالبية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وذلك لسرعة تحديد مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضافت الوزارة، أنه تم تنفيذ حملة موسعة على 5 مواقع بنطاق حي الطالبية، حيث توجهت اللجنة للموقع الأول بشارع أحمد ضيف الله المتفرع من محور الإخلاص (تحت الإنشاء)، وتم رصد تراكمات من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، بالإضافة إلى حرائق متفرقة لحرق أسلاك لاستخلاص النحاس، وتمت السيطرة على الحرائق فورًا، وسيتم رفع المخلفات، بحسب البيان.

كما توجهت اللجنة للموقع الثاني بأرض الثقافة خلف أستوديو مصر على مساحة نحو 8 أفدنة، وتم البدء في رفع المخلفات البلدية وفرد نواتج الحفر، وإزالة العشش المقامة بالموقع، مع غلق مداخل الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات لمنع الأنشطة العشوائية ومنها (الفرز العشوائي) داخل نطاق حي الطالبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالمرور على الموقع الثالث، تم رصد موقع لتخزين مخلفات محلات الطيور بجوار أرض الثقافة، والمتسبب في روائح كريهة بالكتلة السكنية المجاورة، وتم تحرير محضر للموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع معاودة هذا النشاط.

وتم التوجه للموقع الرابع، وهو نقطة تجميع مخلفات بمصرف جلال كفر الغطاطي بنطاق حي الهرم أسفل الطريق الدائري، حيث يتم رفع المخلفات أولا بأول من خلال معدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

كما تم التوجه للموقع الخامس، وهو أحد المواقع التي سبق إزالتها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتبين استقرار الوضع وعدم وجود أي مظاهر تلوث.

وأوضحت الوزارة، أنه بالمرور الميداني على شارع المريوطية، تبين وجود أدخنة كثيفة ناتجة عن استخدام ألعاب نارية داخل بعض قاعات الأفراح، وعلى الفور تم التوجيه باتخاذ إجراءات تشميع القاعات المخالفة، وفق البيان.