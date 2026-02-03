حكم جديد بسجن رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة لإدانتها بالفساد

أضاف القضاء في بنغلاديش حكما غيابيا جديدا على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة (78 عاما)، وقضت محكمة خاصة هناك، أمس الاثنين، بسجنها مدة 10 سنوات، كما قضت بالسجن 4 سنوات على ابنة أختها، النائبة البريطانية توليب صديق، في قضيتين تتعلقان بمشروع مدينة حكومية بالقرب من العاصمة.

وحكم القاضي محمد ربيول علم من المحكمة الخاصة رقم 4 أيضا بالسجن مدة 7 سنوات على ابنة أختها الأخرى أزمنة صديق، وابن أخيها رضوان مجيب صديق.

وكانت هيئة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد قد رفعت تلك القضايا متهمة حسينة بالتواطؤ مع المسؤولين الحكوميين للحصول على 6 قطع أرضية في مشروع "بورباكال نيو تاون" قرب داكا بشكل غير قانوني لنفسها ولأفراد من عائلتها، رغم عدم استحقاقهم لذلك بموجب اللوائح الحكومية.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دانت محكمة في داكا الشيخة حسينة بالاستحواذ بصورة غير قانونية على أراض في ضواحي أكبر مدن بنغلاديش، في ختام محاكمة تمت غيابيا.

وأصدرت المحكمة حكما بسجنها 21 عاما في 3 ملفات فساد، كما حكمت على ابنها وابنتها بالسجن 5 سنوات في الملفات ذاتها.

أحكام سابقة

وسبق أن أصدرت المحكمة العليا في بنغلاديش في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكما غيابيا بإعدام الشيخة حسينة الموجودة خارج بلدها بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024.

وجاءت الأحكام في وقت تستعد فيه الحكومة المؤقتة، برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، للانتخابات المقررة في 12 فبراير/شباط الجاري. وقد حُظرت على حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، الذي تنتمي إليه حسينة، المشاركة في الانتخابات.

يذكر أن الشيخة حسينة حكمت البلاد بدون منازع مدة 15 عاما (2009-2024)، قبل أن تجبر على التنحي في أغسطس/آب 2024 إثر مظاهرات مناهضة للحكومة أشعلتها احتجاجات طلابية.

وتعيش رئيسة الوزراء السابقة في المنفى في الهند المجاورة منذ إطاحتها من المنصب، وأصدرت المحاكم البنغلاديشية عدة أوامر اعتقال للشيخة حسينة، لكن الهند رفضت حتى الآن تنفيذها.