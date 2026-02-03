تقرير أممي: نزوح 468 أسرة في اليمن خلال شهر

وثق تقرير حديث للمنظمة الدولية للهجرة، نزوح 468 أسرة في اليمن تتألف من أكثر من 2800 شخص خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم.

ووفق التقرير الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح بالمنظمة الأممية، سُجل في الأسبوع الأخير من يناير نزوح 40 أسرة تتكون من 240 فردا.

وأشار إلى أن 33 أسرة استقرت في محافظة مأرب قادمة من محافظتي حضرموت وتعز، في حين انتقلت 4 أسر إلى محافظة المهرة بعد قدومها من محافظة لحج، واتجهت 3 أسر إلى محافظة شبوة وجميعها جاءت من محافظة الحديدة.

ونوه التقرير إلى أن مصفوفة تتبع النزوح في اليمن لا تستطيع الإبلاغ عن الأرقام في بعض المحافظات بسبب قيود الوصول.

وحددت المنظمة 25 أسرة إضافية نزحت خلال فترة التقرير السابقة التي غطّت من 18 إلى 24 يناير 2026، في محافظات مأرب وتعز والحديدة وحضرموت حيث أُضيفت هذه الأرقام إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت قبل نحو أسبوعين تسجيل نزوح أكثر من 13 ألف شخص في اليمن خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وعادة ما ترجع المنظمة أسباب النزوح إلى انعدام الأمن المرتبط بالنزاع إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمخاطر الطبيعية والأسباب الصحية.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي شهدت مناطق شرقي وجنوب اليمن مواجهات بعد تحرك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن إلى محافظتي حضرموت والمهرة وسيطرته عليهما، قبل أن تتمكن القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية من استعادة السيطرة على المحافظتين مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعيش اليمن على وقع حرب وتداعيات مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، وتقول الأمم المتحدة إن عدد النازحين في البلاد يبلغ نحو 4.8 ملايين شخص، يعيش الكثير منهم في ملاجئ مؤقتة.