تفاصيل أولية عن مقتل سيف الإسلام القذافي

لقي سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، مصرعه في إطلاق نار غامض وقع بمدينة الزنتان جنوب غرب العاصمة، اليوم الثلاثاء، حسب ما أكده مستشاره السياسي عبد الله عثمان.

ولا تتوافر معلومات عن طبيعة إطلاق النار الذي أودى بحياة سيف الإسلام، الذي كان يعيش بالزنتان منذ 10 سنوات، لكن عثمان، أكد مقتله في منشور على حسابه الرسمي.

لكن وسائل إعلام ليبية، قالت إن سيف الإسلام اغتيل بمقر إقامته بعد تعطيل كاميرات المراقبة وعلى يد 4 أشخاص.

وكان سيف الإسلام يتحرك بحرية في الزنتان وصحراء جنوب غرب العاصمة وصولا إلى سبها جنوبي البلاد، في حراسة مشددة، حسب مراسل الجزيرة في طرابلس أحمد خليفة، الذي تحدث عن توطيد علاقات نجل الرئيس الراحل بسجانيه السابقين في الزنتان، ومصاهرته لهم.

وقبل 10 أيام، ثار جدل في الزنتان بين موالين لسيف الإسلام ومعارضين له (ينتمون للثورة على معمر القذافي)، بسبب بقائه في المدينة بعد استفادته من قانون العفو العام، حسب خليفة، الذي أكد تمسك معارضيه بضرورة تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية أو خروجه من المدينة.

ووفق مراسل الجزيرة مباشر في ليبيا صهيب محمود، فقد انتشرت أخبار عن اشتباك اللواء 444 التابع لحكومة طرابلس في صحراء لحمادة، وهو ما نفاه اللواء لاحقا، مؤكدا عدم تورطه في مقتل نجل الرئيس الراحل، وأنه لم يكن يلاحقه.

ولا يزال الغموض يكتنف تفاصيل مقتل الرجل الذي بقي غامضا لسنوات بعد خروجه من السجن، وكانت لديه قوة عسكرية في صحراء لحمادة، ولم يكن له مكان محدد، وفق محمود، الذي أكد أنه كان يتحسب لاعتقاله أو استهدافه جوا.

مسيرة مزدحمة

ولد سيف الإسلام عام 1972، وهو الابن الثاني للعقيد الراحل القذافي، وقد تخرج من كلية الهندسة بجامعة طرابلس، ليكمل تعليمه لاحقا في جامعات أوروبية عام 1994.

ومنذ سنة 2000، لعب سيف الإسلام أدوارا هامة في الشأن العام الليبي الداخلي والخارجي دون أن يكون له منصب سياسي رسمي، وقاد مفاوضات بين ليبيا وجهات أجنبية استطاع من خلالها تسوية العديد من القضايا الشائكة.

إعلان

وفي العام 2006، أطلق مشروعا إصلاحيا تحت شعار "ليبيا الغد" والذي وصف وقتها بمحاولة توريث للحكم. وبعد قيام ثورة 17 فبراير/شباط 2011، أصبح ثاني شخصية تدافع عن النظام.

وبعد الثورة، ظهر سيف الإسلام على شاشات التلفزيون الليبي أكثر من مرة يدافع عن والده وينتقد الثوار ويهددهم ويصفهم بـ"العملاء" و"الخونة".

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أكد مسؤولون ليبيون بينهم مسؤول ملف العدل في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمد العلاقي، اعتقال سيف الإسلام ومرافقين اثنين على الأقل في منطقة صحراوية قرب مدينة أوباري التي تبعد 200 كيلومتر عن مدينة سبها.

ووضع سيف الإسلام في سجن بالزنتان، وسعت محكمة الجنايات الدولية لنقله لمحاكمته بمقرها لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ثورة 17 فبراير/شباط، لكن ليبيا رفضت تسليمه.

وعقدت محكمة ليبية أكثر من جلسة لمحاكمته بالفساد وجرائم الحرب ضد الثوار، بالإضافة لمسؤولين كبار أيام حكم والده العقيد معمر القذافي.

وفي 28 يوليو/تموز 2015، أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالإعدام رميا بالرصاص على 9 من رموز نظام معمر القذافي بينهم نجله سيف الإسلام ومدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي.

وأصدرت المحكمة حكما غيابيا على سيف الإسلام القذافي، الذي تغيب عن الجلسات السابقة لأسباب أمنية، وذلك خلال جلسة المحاكمة التي شملت 37 من رموز نظام معمر القذافي.

وفي 6 يوليو/تموز 2016، فاجأ كريم خان محامي سيف الإسلام الجميع بتصريحه لقناة فرانس 24 الفرنسية أن موكله قد خرج من السجن في 12 أبريل/نيسان 2016 بعد 5 سنوات قضاها وراء القضبان، مستفيدا من قانون العفو العام الذي "يطبق على كل الليبيين"، موضحا أن موكله "بخير وأمان وموجود داخل ليبيا".

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد دخوله بشكل مفاجئ وسط حراسة مشددة لمقر الدائرة الانتخابية بمدينة سبها جنوبي ليبيا.

وقال مستشار سيف الإسلام وممثله في الحوار السياسي، إن النائب العام الليبي فتح تحقيقا في الواقعة، مؤكدا أنه لم يكن يمتلك أي قوة ولا خصومات في الزنتان.