تريم اليمنية تحتضن سباق الهجن السنوي

حضرموت ــ شهدت مدينة تريم في حضرموت شرقي اليمن فعاليات سباق الهجن السنوي، بمشاركة نحو 130 متسابقا من مربي الإبل، وحضور آلاف من المواطنين الذين توافدوا لمتابعة الحدث التراثي الأبرز في المحافظة.

ويُعد سباق الهجن من أهم الأنشطة الشعبية التي تحرص تريم على إحيائها سنويا، لما يمثله من حضور في الذاكرة الثقافية المحلية، وتعزيز الهوية المجتمعية.

وقدّم المشاركون عروضا في مهارات الركض والتحكم والسرعة، وسط أجواء حماسية تعكس ارتباط المجتمع بهذا الموروث العريق.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، فقد أكد المدير العام لمديرية تريم عبد الكريم بابطاط أهمية الحفاظ على سباقات الهجن باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الحضرمي، مشيرا إلى الدور الثقافي والاجتماعي الذي تؤديه هذه الفعاليات في تعزيز التلاحم بين أبناء المجتمع.

ورغم الشعبية الكبيرة للسباق، تتكرر دعوات من الأهالي لتنظيم المضمار وتوفير معايير السلامة، نظرا لافتقار المسار الحالي إلى الحواجز التي تفصل بين المتسابقين والجمهور، مما يزيد من احتمالات وقوع إصابات عند خروج بعض الجمال عن مسارها.

ويُعرف الحدث محليا باسم "الحيك وحيك" أو "الربعة"، ويقام سنويا في 13 من شهر شعبان قبيل حلول شهر رمضان، وتُزيّن فيه الإبل بالحناء، وتُقام على هامشه فعاليات اجتماعية وثقافية اعتادها السكان في هذا التوقيت من العام.

130 جملا

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح رئيس نادي الإبل والهجن في تريم كرامة بريك أن السباق يشكل ختاما لرحلة سنوية تستمر أسبوعا كاملا على ظهور الجمال لزيارة منطقة النبي هود التاريخية، وتشارك فيها هذا العام عشر مجموعات تضم نحو 130 جملا مدربا.

وأشار بريك إلى أن الفعالية أصبحت اليوم أكبر حدث جماهيري تشهده تريم، إذ يتوافد إليها الزوار من مختلف المناطق، داعيا السلطات المحلية إلى تخصيص موقع مناسب أو مضمار رسمي للسباقات بما يضمن سلامة المشاركين والجمهور.

وأضاف أن موقع السباق الحالي يفتقر إلى سياج وحواجز أساسية، مما يستدعي من الحضور التحلي بالحذر وترك مساحة كافية لمرور الجمال دون عرقلة.

وعلى الرغم من مشاركة الأهالي في هذه المناسبة سنوياً، فإن سباق هذا العام سجّل حضوراً اعتبره البعض مؤشراً على عودة كامل الحياة الطبيعية، بعد فترة شهدت فيها بعض مناطق حضرموت ــ الوادي والصحراء ــ توتراً أمنياً أعقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على تلك المناطق قبل أن تستعيدها القوات التابعة للحكومة والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية.