ترمب يعتزم مطالبة جامعة هارفرد بمليار دولار تعويضا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزم إدارته على المضي قدما في سعيها للحصول على تعويضات بمليار دولار من جامعة هارفرد بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المؤسسة كسبت بعض التنازلات في مفاوضات التسوية الجارية مع إدارته.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشال "نسعى الآن للحصول على مليار دولار كتعويضات، ولا نريد أي علاقة مع جامعة هارفرد في المستقبل".

واتهم مسؤولون في إدارة ترمب جامعة هارفرد وجامعات أخرى بالترويج لمبادئ تقدمية مرتبطة بحركة الـ"ووك" التي تنادي بمناهضة التمييز، والتقصير في حماية الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ورفعوا دعاوى قضائية وطالبوا بتعويضات باهظة.

أما منتقدو ترمب فيعتبرون ذلك حملة ضغط من الإدارة على الجامعات الليبرالية.

موافقة ودفع

والصيف الماضي وافقت جامعة كولومبيا، وهي إحدى جامعات رابطة "آيفي ليغ"، على دفع 200 مليون دولار لإدارة ترمب وتعهدت بالامتثال للقواعد التي تمنعها من مراعاة التنوع العرقي في القبول أو التوظيف.

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في وقت سابق أمس أن ترمب تراجع عن مطالب إدارته بدفع جامعة هارفرد 200 مليون دولار، بعد مفاوضات مطولة.

وفي تصريحات له في سبتمبر/أيلول الماضي قال ترمب إن المفاوضات كانت على وشك التوصل إلى تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع جامعة هارفرد، وكان جزء من الاتفاق يتضمن افتتاح مدارس مهنية.

وقال ترمب في منشور له مساء أمس "لقد أرادوا تطبيق مفهوم معقد للتدريب المهني، لكن تم رفضه لأنه غير كافٍ تماما، ولن يكون ناجحا في رأينا".

مبلغ تسوية

وأضاف "لم يكن ذلك سوى وسيلة لجامعة هارفرد للتهرب من دفع مبلغ تسوية ضخم يتجاوز 500 مليون دولار، وهو مبلغ كان ينبغي أن يكون أعلى بكثير نظرا للمخالفات الجسيمة والشنيعة التي ارتكبتها"، من دون أن يحدد القوانين التي يتهم هارفرد بانتهاكها.

وأصبحت جامعة النخبة، ومقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، مستهدفة بحملة الإدارة الأمريكية الواسعة لاستغلال التمويل الاتحادي من أجل فرض التغيير في الجامعات الأمريكية التي يقول ترمب إنها تسيطر عليها أفكار معادية للسامية و"يسارية متطرفة".

يذكر أن جامعة بنسلفانيا، وهي جامعة أخرى من جامعات رابطة "آيفي ليغ"، رضخت لرغبات إدارة ترمب العام الماضي، معلنة حظر مشاركة النساء المتحولات جنسيا في الرياضات النسائية.